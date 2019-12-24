Стала известна дата окончательных переговоров по транзиту газа между «Нафтогазом» и «Газпромом»

Представители НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" встретятся для остаточного согласования договоров о транзите российского газа через территорию Украины в четверг, 26 декабря. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.



Руководитель "Нафтогаза" отметил, что каждая сторона представит свой вариант договора. В ходе переговоров необходимо будет согласовать один из них, который подпишут обе стороны.

Витренко также написал, что украинская сторона не собирается идти на поводу у российской и пренебрегать интересами Украины. Он также ожидает, что переговоры пройдут успешно и уже 27 декабря смогут подписать документ. В то же время, в "Нафтогазе" настроены на работу над окончательным вариантом договора в выходные, если это будет необходимо.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в "Нафтогазе" опасаются нечестных шагов со стороны России, когда РФ может отказаться от транзита через нашу страну, после того, как Украина отзовет все иски против "Газпрома". Витренко заявил, что в этом большой риск и украинская сторона разрабатывает договоры, которые помогут эти риски минимизировать.