Украинскими игрушками украшают елки в 27 странах мира

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Украина в
период с января по октябрь нынешнего года на 7,7% нарастила экспорт изделий для
новогодних и рождественских праздников в денежном эквиваленте – до 7,5 млн
долл. Об этом на своей странице в Facebook написал
заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас
Качка.
Наша страна
отправила на экспорт большую часть изделий со стекла – 83,1%, другие изделия и
украшения составили 16,9% экспорта.
Больше всего
новогодних украшений украинского производства закупила Голландия – 34,1% от общего
экспорта и 56,2% – на европейском рынке. Кроме Голландии значительная часть
праздничных изделий отправилась в Польшу, Германию, Беларусь, Швейцарию и
Россию. Также в 2-3 раза выросли поставки новогодних игрушек из Украины в
Латвию, Грузию, Молдову, Румынию, США, а также в Италию.
Ранее "Комментарии"
писали о том, почему в разных странах мира празднуют
Рождество в разные даты, почему в Украине отмечают этот праздник именно 7
января и когда православные будут праздновать Рождество в 2100 году.
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