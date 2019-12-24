Украинскими игрушками украшают елки в 27 странах мира

Украина в период с января по октябрь нынешнего года на 7,7% нарастила экспорт изделий для новогодних и рождественских праздников в денежном эквиваленте – до 7,5 млн долл. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.



Наша страна отправила на экспорт большую часть изделий со стекла – 83,1%, другие изделия и украшения составили 16,9% экспорта.

Больше всего новогодних украшений украинского производства закупила Голландия – 34,1% от общего экспорта и 56,2% – на европейском рынке. Кроме Голландии значительная часть праздничных изделий отправилась в Польшу, Германию, Беларусь, Швейцарию и Россию. Также в 2-3 раза выросли поставки новогодних игрушек из Украины в Латвию, Грузию, Молдову, Румынию, США, а также в Италию.

Ранее "Комментарии" писали о том, почему в разных странах мира празднуют Рождество в разные даты, почему в Украине отмечают этот праздник именно 7 января и когда православные будут праздновать Рождество в 2100 году.