Рождество в Украине и мире: почему отличаются даты празднования

Католики и православные христиане отмечают Рождество 25 декабря. Правда одни это делают по григорианскому календарю, а другие – по юлианскому. К первым относятся страны запада, а ко вторым такие страны как Россия, Грузия, Сербия, Украина и другие страны.



Как календарь влиял на Рождество

Юлий Цезарь (100 – 44 гг до н.э.) внедрил календарь, который был похож на современный и позже получил название юлианский. Спустя много лет выяснилось, что календарь не точный и на самом деле Земля оборачивается вокруг Солнца на 12 минут медленнее, чем предполагалось. В итоге Рождество стало все больше приближаться к весне, а Пасха – к лету. В течение 1500 лет календарь отстал на 10 дней.

В 16 веке папа Римский Григорий XIII решил, что это нужно исправить и начал реформ у календаря. Он распорядился некоторые годы, которые ранее считались високосными, признать не високосными и уменьшил разницу до 26 секунд в год. Для того, чтобы компенсировать "потерянное" время он решил пропустить 10 дней. В итоге, в октябре 1582 года за 4 числом сразу последовало 15-е. Новый календарь в итоге получил название "григорианский".

Новый календарь восприняли далеко не во всех странах мира и некоторые из них продолжили пользоваться юлианским, в том числе и Украина, которая на то время входила в состав Российской империи, которая, в свою очередь, отказалась воспринимать нововведения католиков.

Рождество в Украине: в быту один календарь, в православии – другой

После революции Украинская Народная Республика перешла на григорианский календарь. Также его внедрили и большевики. Но церковь отказалась поддержать коммунистов и оставила себе юлианский календарь.

В итоге люди стали жить по григорианскому календарю (новому стилю), а православная церковь до сегодняшнего дня использует юлианский календарь (старый стиль).

Спустя годы неточность юлианского календаря усугубилась и на сегодняшний день разногласие составляет 13 дней. И, в итоге, получается, что Рождество и православные, и католики отмечают в одно число – 25 декабря, но считают этот день по-разному.

Получается, когда у католиков наступает Рождество 25 декабря, у православных на юлианском календаре еще только 12 декабря и православным и греко-католикам в нашей стране приходится ждать еще 13 дней перед тем, как отмечать праздник. И когда на григорианском календаре у нас уже 7 января, на юлианском (православном) только 25 декабря.

Кроме того, стоит отметить, что неточность юлианского календаря движется дальше и уже в 2100 году православным придется отмечать Рождество 8 января.

Ранее "Комментарии" писали, что большая часть украинцев не поддерживают идею о переносе Рождества на 25 декабря.