Рождество в Украине и мире: почему отличаются даты празднования

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Католики и православные христиане отмечают Рождество 25 декабря.
Правда одни это делают по григорианскому календарю, а другие – по юлианскому. К
первым относятся страны запада, а ко вторым такие страны как Россия, Грузия,
Сербия, Украина и другие страны.
Юлий Цезарь (100 – 44 гг до н.э.) внедрил календарь, который был
похож на современный и позже получил название юлианский. Спустя много лет
выяснилось, что календарь не точный и на самом деле Земля оборачивается вокруг
Солнца на 12 минут медленнее, чем предполагалось. В итоге Рождество стало все
больше приближаться к весне, а Пасха – к лету. В течение 1500 лет календарь
отстал на 10 дней.
В 16 веке папа Римский Григорий XIII решил, что это нужно
исправить и начал реформ у календаря. Он распорядился некоторые годы, которые
ранее считались високосными, признать не високосными и уменьшил разницу до 26
секунд в год. Для того, чтобы компенсировать "потерянное" время он решил
пропустить 10 дней. В итоге, в октябре 1582 года за 4 числом сразу последовало
15-е. Новый календарь в итоге получил название "григорианский".
Новый календарь восприняли далеко не во всех странах мира и
некоторые из них продолжили пользоваться юлианским, в том числе и Украина,
которая на то время входила в состав Российской империи, которая, в свою
очередь, отказалась воспринимать нововведения католиков.
После революции Украинская Народная Республика перешла на
григорианский календарь. Также его внедрили и большевики. Но церковь отказалась
поддержать коммунистов и оставила себе юлианский календарь.
В итоге люди стали жить по григорианскому календарю (новому
стилю), а православная церковь до сегодняшнего дня использует юлианский
календарь (старый стиль).
Спустя годы неточность юлианского календаря усугубилась и на
сегодняшний день разногласие составляет 13 дней. И, в итоге, получается, что
Рождество и православные, и католики отмечают в одно число – 25 декабря, но
считают этот день по-разному.
Получается, когда у католиков наступает Рождество 25 декабря, у
православных на юлианском календаре еще только 12 декабря и православным и
греко-католикам в нашей стране приходится ждать еще 13 дней перед тем, как
отмечать праздник. И когда на григорианском календаре у нас уже 7 января, на
юлианском (православном) только 25 декабря.
Кроме того, стоит отметить, что неточность юлианского календаря
движется дальше и уже в 2100 году православным придется отмечать Рождество 8
января.
Ранее "Комментарии" писали, что большая часть украинцев не
поддерживают идею о переносе
Рождества на 25 декабря.
Новости партнеров
Новости