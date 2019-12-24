Большинство украинцев против переноса Рождества на декабрь

Большинство наших граждан не поддерживает инициативу Украинской Православной церкви о переносе даты празднования Рождества Христова на 25 декабря вместо 7 января, как это традиционно принято в странах СНГ. Об этом сообщают результаты опроса социологической группы "Рейтинг", которая проводила исследование на всей территории Украины с 5 по 8 декабря.

Так, 64% опрошенных украинцев категорически отвергают эту идею, 25% - активно поддерживают перенос Рождества согласно традициям западного мира, еще 7% отметили, что им безразличен этот вопрос и 4% - затруднились ответить.

При этом социологи отмечают, что поддержка переноса Рождества на новую дату возросла в сравнении с ответами респондентов в 2016 году.

Неудивительно, что наибольшее количество поддержки переноса празднования главного христианского праздника выразили в западных регионах Украины, наименьшее - в восточных, центральных и южных.

При этом сторонники переноса представляют более обеспеченный социальный класс и средней и старшей возрастной группы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что ПЦУ пока не спешит с официальным переносом даты православного Рождества, поскольку это несет риски, отличные от церковных идеалов.