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Большинство украинцев против переноса Рождества на декабрь

Лишь 25% респондентов готовы соблюдать рождественские традиции до наступления Нового года

сегодня, 12:39
Автор:

• Екатерина Белоброва

Большинство наших граждан не поддерживает инициативу Украинской Православной церкви о переносе даты празднования Рождества Христова на 25 декабря вместо 7 января, как это традиционно принято в странах СНГ. Об этом сообщают результаты опроса социологической группы "Рейтинг", которая проводила исследование на всей территории Украины с 5 по 8 декабря.

Так, 64% опрошенных украинцев категорически отвергают эту идею, 25% - активно поддерживают перенос Рождества согласно традициям западного мира,  еще 7% отметили, что им безразличен этот вопрос и 4% - затруднились ответить. 

При этом социологи отмечают, что поддержка переноса Рождества на новую дату возросла в сравнении с ответами респондентов  в 2016 году.

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Неудивительно, что наибольшее количество поддержки переноса празднования главного христианского праздника выразили в западных регионах Украины, наименьшее - в восточных, центральных и южных. 

При этом сторонники переноса представляют более обеспеченный социальный класс и средней и старшей возрастной группы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что ПЦУ пока не спешит с официальным переносом даты православного Рождества, поскольку это несет риски, отличные от церковных идеалов.

Источник: http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/otnoshenie_ukraincev_k_perenosu_prazdnovaniya_rozhdestva.html?fbclid=IwAR1TuJD1rZQZY0Y5aiovL1Hsecefq-it1pS4w4_m_qDHVM9ebY118md4GmA
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