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В Украине станет больше лоукостов

Мининфраструктуры заявили о планах нарастить количество лоукостов в Украине до 45% рынка

сегодня, 11:23
Автор:

• Татьяна Веремеева

Министерство инфраструктуры Украины планирует в 2020 году увеличить часть лоукостов на авиарынке нашей страны до 45%, а в дальнейшем хотят нарастить их долю до 63%. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Кроме того, министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что запланирована оптимизация налогообложения для украинских авиаперевозчиков, что также должно помочь снизить цены на билеты на внутренние рейсы. Также за бюджетные деньги планируется реконструкция и строительство новых аэропортов в Днепре, Мукачео и Измаиле, и концессия аэропортов Херсона, Черновцов и Запорожья.

По словам министра, ожидается, что в ближайшие 5 лет количество украинцев, которые пользуются авиатранспортов вырастет в 3 раза, а пассажиропоток достигнет 32 млн пассажиров.

Ранее "Комментарии" писали, что украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает новые рейсы из Одессы в Грузию и на Кипр. Правда расписания авиарейсов по этим направлениям появится в конце мая 2020 года. Также летом 2020 года авиакомпания SkyUp запустит 4 новых рейса из Львова: лоукостер будет летать в Ираклион, Батуми, Бургас и Барселону.

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