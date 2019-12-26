В Кабмине рассказали, когда в Украине закроют нелегальные АЗС

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил Государственной
фискальной службе (ГФС), правоохранителям, а также контролирующим органам до 9
января 2020 года решить проблему теневого обращения топлива в стране. Об этом
премьер написал на своей странице в Facebook.
Гончарук акцентирует внимание на том, что на сегодняшний день уже
закрыты 46 нелегальных автозаправочных станций и изъято 1,3 тыс. тонн горюче-смазочных
материалов на общую сумму 33,4 млн грн. Кроме того, уже начаты 18 уголовных
производств.
В то же время, 31 объект хозяйствования уже подал документы на получение лицензий.
Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир
Зеленский встретился с представителями компаний-участниц топливного рынка,
нефте- и газодобывающей отрасли и сетей АЗС. Глава государства заявил о
необходимости снижения цены на топливо с учетом укрепления национальной валюты
нашей страны. В то же время эксперты
высказали нашему изданию мнения касательно подобной политики регулирования
цен, а также касательно того, завышены они или нет на украинских АЗС.
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