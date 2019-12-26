В Кабмине рассказали, когда в Украине закроют нелегальные АЗС

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил Государственной фискальной службе (ГФС), правоохранителям, а также контролирующим органам до 9 января 2020 года решить проблему теневого обращения топлива в стране. Об этом премьер написал на своей странице в Facebook.



Гончарук акцентирует внимание на том, что на сегодняшний день уже закрыты 46 нелегальных автозаправочных станций и изъято 1,3 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму 33,4 млн грн. Кроме того, уже начаты 18 уголовных производств.

В то же время, 31 объект хозяйствования уже подал документы на получение лицензий.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями компаний-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей АЗС. Глава государства заявил о необходимости снижения цены на топливо с учетом укрепления национальной валюты нашей страны. В то же время эксперты высказали нашему изданию мнения касательно подобной политики регулирования цен, а также касательно того, завышены они или нет на украинских АЗС.



