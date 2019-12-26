«Нафтогаз» сегодня перечислил государству 13,5 млрд гривень

НАК "Нафтогаз Украины" сегодня, 26 декабря, перечислил государству 13,5 млрд грн., из которых 8 млрд грн. составили дивиденды и 3,5 млрд грн. – другие платежи. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.



Кроме того, он отметил, что с начала года до 25 декабря 2019 года "Нафтогаз" уплатил в бюджет 103,8 млрд грн. налогов и дивидендов. Коболев также отметил, что компания перечислила деньги буквально сразу после согласования сегодня с Кабинетом министров и Министерством финансов планов.

Андрей Коболев сообщил, что в декабре "Нафтогаз" обеспечил поступления в бюджет на сумму около 20 млрд грн.

Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины обязал НАК "Нафтогаз Украины" выплатить в бюджет 8,5 млрд грн. в счет дивидендов за 2019 год. Выплата в бюджет должна была пройти до 27 декабря.

Дивиденды из прибыли компании, как правило, выплачивают в следующий за отчетным год. Таким образом, дивиденды за 2019 год "Нафтогаз" должен заплатить в бюджет в 2020 году.