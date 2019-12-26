«Нафтогаз» сегодня перечислил государству 13,5 млрд гривень

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НАК "Нафтогаз Украины" сегодня, 26 декабря, перечислил государству
13,5 млрд грн., из которых 8 млрд грн. составили дивиденды и 3,5 млрд грн. –
другие платежи. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления "Нафтогаза"
Андрей Коболев.
Кроме того, он отметил, что с начала года до 25 декабря 2019 года "Нафтогаз"
уплатил в бюджет 103,8 млрд грн. налогов и дивидендов. Коболев также отметил,
что компания перечислила деньги буквально сразу после согласования сегодня с
Кабинетом министров и Министерством финансов планов.
Андрей Коболев сообщил, что в декабре "Нафтогаз" обеспечил поступления в бюджет на сумму около 20 млрд грн.
Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины
обязал НАК "Нафтогаз Украины" выплатить в бюджет 8,5 млрд грн. в счет
дивидендов за 2019 год. Выплата в бюджет должна была пройти до 27 декабря.
Дивиденды из прибыли компании, как правило, выплачивают в
следующий за отчетным год. Таким образом, дивиденды за 2019 год "Нафтогаз"
должен заплатить в бюджет в 2020 году.
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