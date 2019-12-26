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Кабмин обязал "Нафтогаз" срочно заплатить в бюджет 8,5 млрд грн

Правительство распорядилось немедленно пополнить бюджет

сегодня, 17:02
Автор:

• Сергей Медведев

Правительство обязало НАК "Нафтогаз Украины" выплатить в бюджет 8,5 млрд грн в счет дивидендов за 2019 год. Соответствующее распоряжение опубликовали на правительственном портале.

Отмечается, что выплата в бюджет должна пройти до 27 декабря. При расчете и выплате дивидендов Кабмин пообещал учитывать эту сумму.

Дивиденды из прибыли компании, как правило, выплачивают в следующий за отчетным год. Таким образом, дивиденды за 2019 "Нафтогаз" должен заплатить в бюджет в 2020 году.

Напомним, что за 9 месяцев 2019 года группа "Нафтогаз" получила чистую прибыль в размере 21,3 млрд грн, что на 27% больше соответствующего предыдущего результата.

Как сообщал портал "Комментарии", наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" утвердил проект финансового плана группы компаний на 2020 год.

Источник: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-rishennya-zagalnih-zboriv-akcion-a1339r
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