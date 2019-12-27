Украина и РФ договорились обнулить претензии по газу

Россия и Украина договорились о взаимном снятии претензий по газовым вопросам. Об этом заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.

"Договорились о том, что с 1 января с нуля и обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам", - сообщил чиновник.

Отказ от исков, не имеющих окончательного решения вошел в протокол о газовом сотрудничестве, который стороны подписали 20 декабря. Таким образом, "Газпром" выплатит "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а украинская сторона откажется от претензий в 7,4 млрд долларов.

Отмечается, что РФ забронировала мощности для транзита газа в 2020 году в размере 65 млрд кубометров, и по 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах.

Как сообщал портал "Комментарии", НАК "Нафтогаз Украины" 26 декабря перечислил государству 13,5 млрд грн., из которых 8 млрд грн. составили дивиденды и 3,5 млрд грн. – другие платежи.