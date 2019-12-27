Названа сумма, сколько Украина потеряла от санкций России

Украина потеряет 1,3% экспорта в Россию на сумму 31,2 миллиона долларов из-за новых санкций, которые были введены в отношении нашей страны, пишет "Экономическая правда".

Россия запретила экспортировать в Украину бумагу и картон для утилизации, а это, в свою очередь, - 0,4% от импорта всех российских товаров в Украину, что эквивалентно 21,4 миллионам долларов. Ранее Украина получала практически 50% этих товаров только из России. Кроме того, запрет распространяется на украинские грелки, медицинские трубки и воздуховоды, жгуты, кукурузный крахмал, глюкозу, фруктозу, котлы и радиаторы центрального отопления, а также части насосов.

Больше всего потерь от российских санкций прочувствует рынок промышленных медицинских товаров (изделия из пластмассы и резины) - 16,1 млн дол, и рынок котлов для центрального отопления - 8,7 млн дол.

Как сообщало издание "Комментарии", 17 декабря Россия решила расширить санкционный список украинцев, а также запретить импорт отдельных украинских товаров. В обновленный список вошли экс-руководитель одесской милиции Владимир Босенко, глава фракции "Доверяй делам" городского совета Одессы Олег Брындак, депутат Александр Иваницкий. В сумме список пополнился на 9 человек, с двоих украинских граждан ограничения сняли. Всего под российскими санкциями пребывает 570 украинцев.