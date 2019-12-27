Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 27.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Названа сумма, сколько Украина потеряла от санкций России

Стало известно, сколько Украина потеряет от новых санкций РФ

сегодня, 11:51
Автор:

• Наталья Шевченко

Украина потеряет 1,3% экспорта в Россию на сумму 31,2 миллиона долларов из-за новых санкций, которые были введены в отношении нашей страны, пишет "Экономическая правда". 

Россия запретила экспортировать в Украину бумагу и картон для утилизации, а это, в свою очередь, - 0,4% от импорта всех российских товаров в Украину, что эквивалентно 21,4 миллионам долларов. Ранее Украина получала практически 50% этих товаров только из России. Кроме того, запрет распространяется на украинские грелки, медицинские трубки и воздуховоды, жгуты, кукурузный крахмал, глюкозу, фруктозу, котлы и радиаторы центрального отопления, а также части насосов. 

Больше всего потерь от российских санкций прочувствует рынок промышленных медицинских товаров (изделия из пластмассы и резины) - 16,1 млн дол, и рынок котлов для центрального отопления - 8,7 млн дол.

Как сообщало издание "Комментарии", 17 декабря Россия решила расширить санкционный список украинцев, а также запретить импорт отдельных украинских товаров. В обновленный список вошли экс-руководитель одесской милиции Владимир Босенко, глава фракции "Доверяй делам" городского совета Одессы Олег Брындак, депутат Александр Иваницкий. В сумме список пополнился на 9 человек, с двоих украинских граждан ограничения сняли. Всего под российскими санкциями пребывает 570 украинцев.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/12/27/655350/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...