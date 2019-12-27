Россия дала Украине совет, как управлять газотранспортной системой

Россия дала рекомендации Украине, как управлять газотранспортной системой. Министр энергетики России Александр Новак считает, что Киев должен сокращать пропускную способность газотранспортной системы и снижать затраты на ее содержание, пишет “Интерфакс-Украина”.

По словам российского чиновника, они никогда не отказывались от использования украинской ГТС, но она, скорее всего, вряд ли будет использоваться в таком объеме, как раньше, когда через эту газотранспортною систему прокачивалось порядка 90-100 млрд кубических метров газа. Также он отметил, что при переговорах поднимался вопрос о том, что ГТС Украины достаточно изношена и что Киеву нужно снизить затраты на ее содержание, повысить эффективность, уменьшить пропускную способность и, конечно, заняться модернизацией реального объема, который может быть использован.

Ранее "Комментарии" писали, что запасы голубого топлива в подземных хранилищах газа Украины 27 ноября составляли 20,919 млрд куб. м, что на 0,31% меньше, чем за сутки до этого. Также мы писали, что эксперты для издания "Комментарии" проанализировали слова премьер-министра Украины Алексея Гончарука относительно того, что этой зимой украинцы будут защищены от возможных колебаний цены на газ. Мол, даже принята соответствующая программа. В то же время, экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина считает, что рост цен на газ – неизбежен вследствие запланированного повышения тарифов на транспортировку голубого топлива.