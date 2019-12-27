Россия дала Украине совет, как управлять газотранспортной системой

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Россия дала рекомендации Украине, как управлять
газотранспортной системой. Министр энергетики России Александр Новак считает,
что Киев должен сокращать пропускную способность газотранспортной системы и
снижать затраты на ее содержание, пишет “Интерфакс-Украина”.
По словам российского
чиновника, они никогда не отказывались от использования украинской ГТС, но она,
скорее всего, вряд ли будет использоваться в таком объеме, как раньше, когда
через эту газотранспортною систему прокачивалось порядка 90-100 млрд кубических
метров газа.
Ранее "Комментарии" писали, что запасы голубого топлива в подземных хранилищах газа Украины 27 ноября составляли 20,919 млрд куб. м, что на 0,31% меньше, чем за сутки до этого. Также мы писали, что эксперты для издания "Комментарии" проанализировали слова премьер-министра Украины Алексея Гончарука относительно того, что этой зимой украинцы будут защищены от возможных колебаний цены на газ. Мол, даже принята соответствующая программа. В то же время, экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина считает, что рост цен на газ – неизбежен вследствие запланированного повышения тарифов на транспортировку голубого топлива.
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