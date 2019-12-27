В Украине вводят растаможку авто через компьютер

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о том, что вскоре заработает электронная система растаможивания автомобилей, сообщает телеканал "112 Украина".

По его словам, это поможет украинцам не стоять в очередях, а в несколько кликов бронировать разрешения.

"Все будет происходить в цифровом формате", - сказал он.

Криклий рассчитывает, что в 2020 году Украина, скорее всего, подпишет либерализацию относительно автоперевозки с Беларусью.

Как сообщало издание "Комментарии", Государственная таможенная служба в тестовом режиме запустила программу, которая осуществляет онлайн-расчет налогов при растаможивании авто.

Калькулятором ориентировочной таможенной стоимости и платежей при оформлении авто, который сегодня начали тестировать, можно воспользоваться, перейдя по ссылке: https://calc.customs.gov.ua. В данном сервисе собраны данные по минимальной, средней и максимальной стоимости того или иного автомобиля за 2018-2019 годы на основе реальной информации миллиона машин более 2300 моделей.