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В Украине вводят растаможку авто через компьютер

В Украине заработает электронная система растаможивания автомобилей

сегодня, 14:46
Автор:

• Наталья Шевченко

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о том, что вскоре заработает электронная система растаможивания автомобилей, сообщает телеканал "112 Украина".

По его словам, это поможет украинцам не стоять в очередях, а в несколько кликов бронировать разрешения.

"Все будет происходить в цифровом формате", - сказал он.

Криклий рассчитывает, что в 2020 году Украина, скорее всего, подпишет либерализацию относительно автоперевозки с Беларусью.

Как сообщало издание "Комментарии", Государственная таможенная служба в тестовом режиме запустила программу, которая осуществляет онлайн-расчет налогов при растаможивании авто.  

Калькулятором ориентировочной таможенной стоимости и платежей при оформлении авто, который сегодня начали тестировать, можно воспользоваться, перейдя по ссылке: https://calc.customs.gov.ua. В данном сервисе собраны данные по минимальной, средней и максимальной стоимости того или иного автомобиля за 2018-2019 годы на основе реальной информации миллиона машин более 2300 моделей.

 

 

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Источник: https://112.ua/politika/pravitelstvo-vvodit-elektronnuyu-sistemu-rastamozhivaniya-avtomobiley-krikliy-520185.html
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