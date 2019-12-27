В Украине вводят растаможку авто через компьютер

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Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о том,
что вскоре заработает электронная система растаможивания автомобилей, сообщает
телеканал "112 Украина".
По его словам, это поможет украинцам не стоять в очередях, а в несколько кликов бронировать разрешения.
"Все будет происходить в цифровом формате", - сказал он.
Криклий рассчитывает, что в 2020 году Украина, скорее всего, подпишет либерализацию относительно автоперевозки с Беларусью.
Как сообщало издание
"Комментарии", Государственная таможенная служба в
тестовом режиме запустила программу, которая осуществляет онлайн-расчет налогов при растаможивании авто.
Калькулятором ориентировочной таможенной стоимости и платежей при
оформлении авто, который сегодня начали тестировать, можно воспользоваться,
перейдя по ссылке: https://calc.customs.gov.ua.
В данном сервисе собраны данные по минимальной, средней и максимальной
стоимости того или иного автомобиля за 2018-2019 годы на основе реальной
информации миллиона машин более 2300 моделей.
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