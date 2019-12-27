Реальная зарплата в Украине за год выросла почти на 11%

В ноябре нынешнего года реальная зарплата в Украине выросла на 10,8% по сравнению с ноябрем 2018 года, в то же время, на фоне зарплат в октябре-2019 она снизилась на 0,5%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины (Госстат).

Кроме того, согласно данным Госстата, средняя номинальная зарплата в Украине в ноябре, по сравнению с октябрем, снизилась на 0,4%, тогда как по сравнению с ноябрем-2018 выросла на 16,6% – до 10 679 грн., в то же время размер минимальной зарплаты в нашей стране меньше в 2,6 раза – 4173 грн.

Также отмечается, что в октябре 2019 года средняя зарплата составляла 10 727 грн., в сентябре – 10 687 грн., в августе – 10 573 грн.

Больше всего заработная плата за год выросла в Луганской (+20%), Днепропетровской (+19,9%), Киевской (+19,7%), Донецкой (+18%), Николаевской (+17,7%), Тернопольской (+17,5%), Кировоградской (+17,5%), Одесской (+17,3%) областях и в Киеве (+14,9%).

Больше остальных в ноябре-2019 зарабатывали люди, которые работали в Киеве, где средняя зарплата составила 15 974 грн., а меньше всего в Херсонской области – 8267 грн.

Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины снял ограничение по зарплатным банковским картам и теперь украинцы смогут получать зарплаты в любом банке, который работает в нашей стране.