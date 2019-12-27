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Кабмин снял ограничение по зарплатным банковским картам

Украинцы могут сами выбирать банк для получения заработной платы

сегодня, 16:32
Автор:

• Сергей Медведев

Правительство отменило  ограничения по перечню банков, через которые работникам бюджетных учреждений начислялись заработные платы. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Как заявил глава правительства, теперь украинцы смогут самостоятельно выбирать банк, куда будут перечисляться зарплаты, пенсии или соцпомощь. 

"Правительство сняло ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты. Теперь деньги можно будет получать на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил "зарплатный проект", - сообщил Гончарук.

Решение правительства направлено на установление конкуренции между банками и повышение качества услуг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство разрабатывает проект, который позволит украинцам самостоятельно решать, на карточку какого банка они будут  получать зарплату. 

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