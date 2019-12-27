Денежные переводы из-за границы в Украину выросли почти на 10%

Денежные переводы в Украину из-за границы в третьем квартале нынешнего года составили 3,12 млрд долл. – на 9,5 больше, чем за такой же период 2018 года, когда объем денежных переводов составил 2,86 млрд долл. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает РБК-Украина.



В Нацбанке уточняют, что при составлении статистики принимались во внимание и официальные, и неофициальные каналы поступления денег в нашу страну.

Наибольшее количество денег в Украину перечислено из Польши – 1, 05 млрд долл., Чехии – 295 млн долл., России – 263 млн долл., США – 255 млн долл., Великобритании – 159 млн долл., а также из Италии – 121 млн долл. Отмечается, что 68% денег в нашу страну поступило из стран ЕС – 1,12 млрд долл.

Ранее "Комментарии" писали, что денежные переводы теперь можно осуществлять через мессенджер Viber. Новый сервис получил название Moneytou. Сообщается, что пользователям даже не нужно знать или помнить номер карты человека, которому он будет переводить деньги. Достаточно того, что ее номер был в контактах.