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Нефедов рассказал о самых крупных преступлениях на таможне, которые помогли выявить служебные собаки

Благодаря собакам удалось выявить нарушения закона на таможне

сегодня, 00:14
Автор:

• Татьяна Веремеева

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов рассказал, как собаки помогают бороться с преступлениями на таможне. В частности, на своей странице в Facebook он рассказал о самых крупных преступлениях уходящего года, которые удалось выявить благодаря служебным собакам.

Так, 10 марта бельгийская овчарка Дженестра, которая является частью кинологической службы Одесской таможни, обнаружила попытку перемещения 257 кг кокаина на сумму 51 млн долл. 

Уже осенью, 7 ноября, лабрадор ретривер Лаки, который живет и работает в команде львовских таможенников, предотвратил незаконное перемещение 3 кг обработанного янтаря. В том же месяце, 29 ноября, бельгийская овчарка Илья и немецкая овчарке Акелла, на Львовской таможне помогли выявить 374 кг героина на сумму около 40 млн долл.

4 декабря лабрадор ретривер Роки, который входит в команду Черновицкой таможни, выявил незаконное правонарушения, когда незаконно  пытались переместить 198 тыс. пачек сигарет на сумму около 6 млн грн.

Ранее "Комментарии" писали, что на таможне появилось оборудование, которое позволит в 10 раз ускорить сканирование грузов.

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