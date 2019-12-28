СБУ закрыла 300 нелегальных АЗС

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Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность почти 300 нелегальных автозаправок. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что спецоперацию по закрытию нелегальных АЗС провели после того, как президент Зеленский поручил проверить продавцов горюче-смазочных материалов. Проверки проводились в рамках 20 уголовных производств. Специалисты оценивают ущерб от неуплаты налогов от незаконных продаж топлива в сумму более 10 млрд грн.
Операция осуществляется под процессуальным руководством ГПУ с привлечением специалистов ГСЧС и представителей руководства местных территориальных общин.
Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил Государственной фискальной службе (ГФС), правоохранителям, а также контролирующим органам до 9 января 2020 года решить проблему теневого обращения топлива в стране.
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