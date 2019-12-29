Накрыть новогодний стол стало дороже на 10%, чем в прошлом году

Стоимость традиционного новогоднего стола в этом году выросла на 7-10%. Об этом сообщил исполнительный директор Украинской дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает издание Finance.

"Новогодний стол в 2019 году будет дороже примерно на 7-10% от прошлогоднего", - сказал Пендзин.

По его словам, можно посчитать, сколько вы потратили в прошлом году на организацию празднования, и добавить около 10%, и прекрасно попадете в тот бюджет, который вам хватит отпраздновать Новый год.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о самых вредных продуктах, которые могут оказаться на вашем новогоднем столе. Так, ожидаемо возглавили список нежелательных кулинарных атрибутов праздника - салаты, щедро сдобренные майонезом и игристые вина, известные в народе как шампанское.