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"Борьба за каждую запятую": в Вене продолжатся газовые переговоры между Украиной и РФ

Дискуссия между представителями компаний продолжалась все выходные

сегодня, 10:21
Автор:

• Елена Волкова

Сегодня днем продолжится дискуссия Украины и РФ касаемо газового договора, которая началась еще на прошлой неделе – в четверг. Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на российские издания, переговоры шли все выходные.

Так, вчера вечером в Вену прибыли партнеры руководства российского "Газпрома", которые несут ответственность за подписание документов. Тем временем глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сказал, что в дискуссии наметился прогресс, однако тексты до сих пор не согласованы: мол, борьба в документах идет за каждую запятую.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что правительство одобрило подписание мирового соглашения с российским "Газпромом" в рамках договоренностей о продлении транзита газа.  Суть договоренностей состоит в том, что Украина отказывается от претензий на сумму 7,4 млрд долларов по антимонопольному делу. Подписать "мировую" уполномочили главу Минюста Дениса Малюську. Отказ от штрафа — одно из условий для подписания контракта на транзит газа по территории Украины.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/vene-pyatyy-den-prodolzhayutsya-peregovory-1577688492.html
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