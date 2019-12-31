Стало известно, сколько газа осталось в ПХГ Украины в конце 2019 года

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Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 29
декабря составил 19, 038 миллиарда кубометров. Об этом свидетельствуют данные
на сайте "Укртрансгаза".
Таким образом, в конце 2019 года хранилища заполнены на 61%. За
сутки наша страна отобрала из хранилищ 65,9 млрд кубометров газа.
Кроме того, отмечается, что в Украину за сутки поступило из России
– 244,81 млн куб. м, из Словакии - 4,48 млн куб. м, из Венгрии - 7,24 млн куб.
м, из Польши - 1,05 млн куб. м газа.
Ранее "Комментарии" писали, что в Вене 30 декабря завершились
переговоры между представителями НАК "Нафтогаз Украины" и российского ПАО "Газпром"
относительно подписания нового газового контракта. По словам гендиректора ГТС
Сергея Макогона, в 5:30 утра они практически завершили круглосуточный 4-х
дневный переговорный марафон с "Газпромом". В результате, Украина и российский "Газпром"
подписали мировое
соглашение в инвестиционном арбитраже. Об этом сообщил заместитель министра
юстиции Иван Лищина, который не смог раскрыть подробности сделки, так как
документ конфиденциален. С украинской стороны соглашение подписал министр
юстиции Денис Малюська, с российской — заместитель главы правления "Газпрома"
Елена Бурмистрова.
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