Стало известно, сколько газа осталось в ПХГ Украины в конце 2019 года

Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 29 декабря составил 19, 038 миллиарда кубометров. Об этом свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".



Таким образом, в конце 2019 года хранилища заполнены на 61%. За сутки наша страна отобрала из хранилищ 65,9 млрд кубометров газа.

Кроме того, отмечается, что в Украину за сутки поступило из России – 244,81 млн куб. м, из Словакии - 4,48 млн куб. м, из Венгрии - 7,24 млн куб. м, из Польши - 1,05 млн куб. м газа.

Ранее "Комментарии" писали, что в Вене 30 декабря завершились переговоры между представителями НАК "Нафтогаз Украины" и российского ПАО "Газпром" относительно подписания нового газового контракта. По словам гендиректора ГТС Сергея Макогона, в 5:30 утра они практически завершили круглосуточный 4-х дневный переговорный марафон с "Газпромом". В результате, Украина и российский "Газпром" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Иван Лищина, который не смог раскрыть подробности сделки, так как документ конфиденциален. С украинской стороны соглашение подписал министр юстиции Денис Малюська, с российской — заместитель главы правления "Газпрома" Елена Бурмистрова.