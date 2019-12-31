В Украине рекордно подорожали яблоки

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Оптовые цены на яблоки в Украине за последний год в среднем
выросли на 85%. Об этом свидетельствуют данные портала EastFruit.
Отмечается, что запасы яблок в хранилищах в декабре 2019 года
намного меньше, чем в этот же период 2018 года. Одними из основных причин этого
называют снижение производства в нынешнем году, а также большим спросом осенью.
Кроме того, садоводы прогнозируют, что цены на яблоки в Украине весной 2020
года вырастут еще больше.
На фоне высоких цен на украинскую продукцию, а также относительно
небольшие запасы в хранилищах, все больше растет импорт польских яблок в
Украину.
В то же время, в Польше цены вросли на 64%, в России – на 24%, а в
Молдове – на 74%. Больше, чем в Украине яблоки подорожали в Таджикистане,
Узбекистане, а также в Грузии, где цены в среднем выросли в 2,5 – 3 раза, по
сравнению с прошлым сезоном.
Ранее "Комментарии" писали, что исследователи из Университета
Вашингтона вывели новый
сорт яблок, которые при правильном хранении могут оставаться свежими до
одного года. Новоиспеченный сорт красных яблок получил название "Космический
хруст". Его появление стало следствием длительных исследований по скрещиванию
множества разновидностей данного фрукта.
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