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В Министерстве финансов подвели итоги выполнения госбюджета-2019

В Министерстве финансов Украины отчитались об увеличении доходов по итогам использования бюджета-2019

сегодня, 17:10
Автор:

• Таисия Ерохина

По результатам 2019 года доходы общего фонда государственного бюджета выросли на 5,5% до 879,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

В Минфине отчитались о заполнении защищенных статей расходов и некоторых других, способствующих развитию экономики. Отмечается, что впервые за последние пять лет полностью выполнили план государственных заимствований.

По данным Государственной казначейской службы, дефицит уменьшился и составил 72,4 млрд грн. Его профинансировали за счет заимствований, поскольку поступления от приватизации составили лишь 0,5 млрд грн.

Доходы общего фонда госбюджета от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выросли на 19,9% до 110 млрд грн, что превысило план на 3,6% благодаря более высоким темпам роста средней заработной платы, чем было учтено в бюджете. По результатам года доходы общего фонда бюджета составили 96,9% от росписи. Так, от НДС с ввезенных на территорию Украины товаров доход составляет 287,4 млрд грн, от акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров - 61,7 млрд грн, от рентной платы за пользование недрами и других ресурсов - 46,3 млрд грн. Кроме того, от трансферта прибыли Национального банка получено 64,9 млрд грн.

Ранее "Комментарии" писали, что Трамп подписал военный бюджет с помощью для Украины и санкциями против России.

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Источник: https://www.mof.gov.ua/uk/news/komentar_do_zakrittia_biudzhetnogo_2019_roku_operativni_dani-1974
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