Трамп подписал военный бюджет с помощью для Украины и санкциями против России

Американский президент Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в сумме 300 млн долларов. Об этом пишет The Hill.

В рамках военной помощи Украине поставят крылатые ракеты для системы береговой обороны и противокорабельных ракет. Сумма помощи оказалась больше на 50 млн долларов предыдущего оборонного бюджета.

Также этот бюджет обязывает администрацию ввести санкции в отношении России по нескольким пунктам. В частности, санкции вводятся в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Также санкции включают "Акт о защите гражданского населения Сирии" (CAESAR Syria Civilian Protection Act) - он предполагает введение рестрикций "за поддержку сирийских правительственных сил в ходе гражданской войны".

Также продлено эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области, и запрещается признавать аннексию Крыма.

Ранее "Комментарии" писали, что сенат США одобрил оборонный бюджет страны на 2020 год, в котором дополнительно предусмотрено более 700 млн долл. на меры по сдерживанию России в военной сфере.