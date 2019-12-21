Трамп подписал военный бюджет с помощью для Украины и санкциями против России

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Американский президент Дональд Трамп подписал военный бюджет
страны на 2020 финансовый год, в котором предусмотрена военная помощь для
Украины в сумме 300 млн долларов. Об этом пишет The Hill.
В рамках военной помощи Украине поставят крылатые ракеты для
системы береговой обороны и противокорабельных ракет. Сумма помощи оказалась
больше на 50 млн долларов предыдущего оборонного бюджета.
Также этот бюджет обязывает администрацию ввести санкции в
отношении России по нескольким пунктам. В частности, санкции вводятся в
отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий
поток". Также санкции включают "Акт о защите гражданского населения
Сирии" (CAESAR Syria Civilian Protection Act) - он предполагает введение
рестрикций "за поддержку сирийских правительственных сил в ходе
гражданской войны".
Также продлено эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в
военной области, и запрещается признавать аннексию Крыма.
Ранее "Комментарии" писали, что сенат США одобрил оборонный бюджет страны на 2020 год, в котором дополнительно предусмотрено более 700 млн долл. на меры по сдерживанию России в военной сфере.
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