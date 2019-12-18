В оборонном бюджете США предусмотрели более 700 млн долларов на сдерживание России

Сенат США одобрил оборонный бюджет страны на 2020 год, в котором дополнительно предусмотрено 734,3 млн долл. на меры по сдерживанию России в военной сфере. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".



Отмечается, что деньги будут направлены в рамках "Инициативы по обеспечению европейской безопасности" (EDI) на строительство военных объектов, противостояние со стороны подлодок, а также на другие мероприятия по сдерживанию РФ и на работу с партнерами и союзниками Соединенных Штатов.

Кроме того, в Конгрессе обратили внимание на запрет на сотрудничество с Россией в военной сфере, а также на признание Крыма частью РФ.

Отметим, что "Инициатива по обеспечению европейской безопасности" (ERI) разработана администрацией Барака Обамы в 2014 году после начала российской агрессии на Донбассе. В 2017 году ее переименовали в "Европейскую инициативу сдерживания" (EDI). Финансирование программа стала получать в 2015 финансовом году. За это время оно увеличилось почти в семь раз.

Ранее "Комментарии" писали, что США одобрили санкции против причастных к строительству "Северного потока-2" компаний.