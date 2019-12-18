В оборонном бюджете США предусмотрели более 700 млн долларов на сдерживание России

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Сенат США одобрил оборонный бюджет страны на 2020 год, в котором дополнительно
предусмотрено 734,3 млн долл. на меры по сдерживанию России в военной сфере. Об
этом пишет "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что деньги будут направлены в рамках "Инициативы по обеспечению
европейской безопасности" (EDI) на строительство военных объектов,
противостояние со стороны подлодок, а также на другие мероприятия по
сдерживанию РФ и на работу с партнерами и союзниками Соединенных Штатов.
Кроме того, в Конгрессе обратили внимание на запрет на сотрудничество с
Россией в военной сфере, а также на признание Крыма частью РФ.
Отметим, что "Инициатива по обеспечению европейской безопасности" (ERI) разработана
администрацией Барака Обамы в 2014 году после начала российской агрессии на
Донбассе. В 2017 году ее переименовали в "Европейскую инициативу сдерживания"
(EDI). Финансирование программа стала получать в 2015 финансовом году. За это
время оно увеличилось почти в семь раз.
Ранее "Комментарии" писали, что США
одобрили санкции против причастных к строительству "Северного потока-2"
компаний.
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