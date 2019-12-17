США одобрили санкции против причастных к строительству «Северного потока-2» компаний

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Сенат США сегодня, 17 декабря, проголосовал за закон об
оборонном бюджете, в котором прописаны положения о санкциях в отношение
компаний, которые причастны к строительству газопровода "Северный поток-2". Об
этом сообщает "Европейская правда".
Оборонный бюджет поддержали 86 сенаторов верхней палаты
Конгресса США, в то время как 8 выступили против. Ранее за документ уже
проголосовала Палата представителей Конгресса США. Кроме того его должен
подписать президент США Дональд Трамп.
В документе прописаны санкции против компаний, которые
занимались прокладкой трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". В
частности, под действие санкций попадают суда, которые прокладывали трубы на глубине
100 футов ниже уровня моря, а также предприятия, которые продавали, сдавали в
аренду или предоставляли эти суда для строительства газопровода. Если проекты
поменяют названия или их заменят другими, санкции все-равно будут в силе.
Санкции запрещают выдачу американских виз и аннулируют
уже выданные сотрудникам и совладельцам предприятий, которые попадают под
действие ограничительных мер. Также на территории США будут заморожены
имущество и активы этих людей.
У причастных к строительству газопроводов будет 60 дней
после вступления закона в силу для того, чтобы остановить все работы, связанные
со строительством трубопроводов.
Ранее "Комментарии" писали, что российское правительство
приняло решение расширить санкционный
список украинцев, а также запретить импорт отдельных украинских товаров.
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