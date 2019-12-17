США одобрили санкции против причастных к строительству «Северного потока-2» компаний

Сенат США сегодня, 17 декабря, проголосовал за закон об оборонном бюджете, в котором прописаны положения о санкциях в отношение компаний, которые причастны к строительству газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает "Европейская правда".



Оборонный бюджет поддержали 86 сенаторов верхней палаты Конгресса США, в то время как 8 выступили против. Ранее за документ уже проголосовала Палата представителей Конгресса США. Кроме того его должен подписать президент США Дональд Трамп.

В документе прописаны санкции против компаний, которые занимались прокладкой трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". В частности, под действие санкций попадают суда, которые прокладывали трубы на глубине 100 футов ниже уровня моря, а также предприятия, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для строительства газопровода. Если проекты поменяют названия или их заменят другими, санкции все-равно будут в силе.

Санкции запрещают выдачу американских виз и аннулируют уже выданные сотрудникам и совладельцам предприятий, которые попадают под действие ограничительных мер. Также на территории США будут заморожены имущество и активы этих людей.

У причастных к строительству газопроводов будет 60 дней после вступления закона в силу для того, чтобы остановить все работы, связанные со строительством трубопроводов.

Ранее "Комментарии" писали, что российское правительство приняло решение расширить санкционный список украинцев, а также запретить импорт отдельных украинских товаров.