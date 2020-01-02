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План по приватизации в Украине в 2019 году выполнен только на 3%

Всего ФГИ за год перечислил 2,7 млрд грн. в госбюджет в 2019 году

сегодня, 18:02
Автор:

• Татьяна Веремеева

Приватизация государственного имущества принесла бюджету Украины в 2019 году 536,5 млн грн., что составляет 3,1% от заложенного в госбюджете на прошлый год плана в 17,1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества (ФГИ).

Кроме того, в сообщении указано, что всего ФГИ перечислил в бюджет государства почти 2,7 млрд грн. Большую часть денег Фонд перечислил в период с октября по декабрь 2019 года. Так, 1,5 млрд грн. перечислили от аренды госимущества, 536,5 млн грн. – от приватизации, 609,65 – от дивидендов.

В то же время, на обеспечение деятельность ФГИ было выделено 482,52 млн грн. из бюджетных денег.

Ранее "Комментарии" писали, что Фонд госимущества согласовал для приватизации 415 государственных предприятий, среди которых есть государственные предприятия, единые имущественные комплексы, а также пакеты акций. Среди переданных объектов "Скадовский морской торговый порт", "Морской торговый порт "Усть-Дунайск", "Институт титана" и "Львовский государственный ювелирный завод".

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