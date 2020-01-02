Импорт газа в Украину вырос почти на 35%

Импорт природного газа в Украину в 2019 году по сравнению с данными за 2018 год вырос на 34,5%, или на 3,656 млрд куб. м – до 14,247 млн куб. м, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные АО "Укртрансгаз".



В частности, из Словакии в Украину за 12 месяцев прошлого года поступило 9,15 млрд куб. м газа, что на 41,7% больше, чем в 2018 году; с Венгрии – 3,67 млрд куб.м газа, что на 6,7% больше, чем годом ранее; а также 1,42 млрд куб. м газа из Польши, что в 2 раза больше, чем в 2018 году.

В то же время, в декабре 2019 года импорт газа в Украину сократился в 1,7 раза, по сравнению с этим же месяцем 2018 года и составил 280,2 млн куб. м.

Ранее "Комментарии" сообщали, что исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что новый транзитный договор между Украиной и Россией по газу имеет более выгодные условия для нашей страны, чем контракт 2009 года. Он также отметил, что по старому контракту "Газпром" ежемесячно платил за объем протранспортированного газа, а по новому - за забронированные мощности на точках входа и выхода. И, по словам Витренко, такой принцип является более выгодным для Украины.