Импорт газа в Украину вырос почти на 35%

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Импорт природного газа в Украину в 2019 году по сравнению с
данными за 2018 год вырос на 34,5%, или на 3,656 млрд куб. м – до 14,247 млн
куб. м, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные АО "Укртрансгаз".
В частности, из Словакии в Украину за 12 месяцев прошлого года
поступило 9,15 млрд куб. м газа, что на 41,7% больше, чем в 2018 году; с
Венгрии – 3,67 млрд куб.м газа, что на 6,7% больше, чем годом ранее; а также
1,42 млрд куб. м газа из Польши, что в 2 раза больше, чем в 2018 году.
В то же время, в декабре 2019 года импорт газа в Украину
сократился в 1,7 раза, по сравнению с этим же месяцем 2018 года и составил
280,2 млн куб. м.
Ранее "Комментарии" сообщали, что исполнительный директор НАК "Нафтогаз
Украины" Юрий Витренко заявил, что новый транзитный договор между Украиной и
Россией по газу имеет более
выгодные условия для нашей страны, чем контракт 2009 года. Он также отметил,
что по старому контракту "Газпром" ежемесячно платил за объем
протранспортированного газа, а по новому - за забронированные мощности на
точках входа и выхода. И, по словам Витренко, такой принцип является более
выгодным для Украины.
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