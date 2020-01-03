Нацбанк установил курс доллара на праздничные дни

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Национальный банк Украины установил официальный курс на праздничные дни ( 2-7 января) на уровне 23,68 гривен за доллар, курс гривны к евро установлен на уровне 26,422 грн.
По сравнению с последним банковским днем прошлого года, доллар и евро остались на прежнем уровне 2 368,6200 грн за 100$ и 2 642,2000 грн за 100 евро.
Ранее "Комментарии" писали, что денежные переводы из-за границы в Украину за последний год выросли на 9,5% – до 3,12 млрд долл. Из этих денег из Польши перечислено около третьей части денег – 1, 05 млрд долл. Кроме того, из Чехии в Украину за 11 месяцев нынешнего года поступили 295 млн долл., из России – 263 млн долл., США – 255 млн долл., Великобритании – 159 млн долл., а также из Италии – 121 млн долл. Отмечается, что 68% денег в нашу страну поступило из стран ЕС – 1,12 млрд долл.
Напомним, что за 2019-й департамент выездных проверок банков НБУ осуществил 50 плановых и 12 внеплановых проверок банков.
Как сообщал портал "Комментарии", в Нацбанке рассказали об условиях получения очередного транша МВФ.
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