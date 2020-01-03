ГТС переведена в частичный «реверс» из-за низких объемов транзита

"Оператор ГТС Украины" полностью обеспечивает транзит газа из России в страны Евросоюза и Молдову в режиме 35-45 млн кубометров в сутки, чем обеспечивает выполнение заявки "Газпрома" в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба "Оператора".



Отмечается, что "Оператор ГТС" получает полную оплату суточной мощности на соответствующих входных и выходных точках из расчета 65 млрд кубометров, которые были забронированы "Газпромом" на 2020 год в соответствии с условиями нового газового контракта.



"Это подтверждает очевидные преимущества принципа "качай или плати", который ранее был введен в украинское энергетическое законодательство в соответствии с европейскими нормами", - говорится в сообщении.



Кроме того, газотранспортная система Украины из-за высокой температуры частично работает в реверсном режиме.



"Спрос потребителей в восточных и южных регионах Украины обеспечивается транспортировкой газа из подземных хранилищ по газопроводу "Союз" в направлении "запад-восток". Соответственно, предыдущие инвестиции в подготовку реверсной схемы работы ГТС себя оправдали", - говорится в сообщении.



Как сообщал сайт "Комментарии", в "Укртрансгазе" отчитались о работе за 2019 год. В частности, в прошлом году был увеличен объем транзита российского газа по ГТС Украины, а также запасы газа в ПХГ.



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