Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 04.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Экстренная остановка на Южно-Украинской АЭС: подробности

В «НАЭК Энергоатом» рассказали об отключении энергоблока на Южно-Украинской АЭС

сегодня, 13:30
Автор:

• Таисия Ерохина

Утром на Южно-Украинской АЭС от электросети был отключен один из энергоблоков. Об этом информирует пресс-служба ГП "НАЭК Энергоатом".

Так, в 5 часов утра сработала автоматическая защита для энергоблока №3 на атомной электростанции, расположенной на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области. В пресс-службе сообщают, что причины, из-за которых произошла внештатная ситуация, еще выясняются.

Отметим, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось. На данный момент действуют два энергоблока с общей мощностью генераторов 2 040 МВт. В "Энергоатоме" подчеркнули, что ситуация находится в пределах действующих норм, а к состоянию оборудования и выполнению должностных обязанностей штата претензий нет.

Ранее портал "Комментарии" писал, что эксперты оценили изменения в законодательстве касательно рынка электроэнергии Украины. По их мнению, энергетические вопросы всегда были и остаются не просто экономическими, политическими, а скорее даже геополитическими.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://www.atom.gov.ua/ru/press_centr-19/novosti_kompanii-20/p/energoblok_no3_uzno_ukrainskoj_aes_otklucen_ot_energoseti-45679
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...