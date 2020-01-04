Экстренная остановка на Южно-Украинской АЭС: подробности

Утром на Южно-Украинской АЭС от электросети был отключен один из энергоблоков. Об этом информирует пресс-служба ГП "НАЭК Энергоатом".

Так, в 5 часов утра сработала автоматическая защита для энергоблока №3 на атомной электростанции, расположенной на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области. В пресс-службе сообщают, что причины, из-за которых произошла внештатная ситуация, еще выясняются.

Отметим, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось. На данный момент действуют два энергоблока с общей мощностью генераторов 2 040 МВт. В "Энергоатоме" подчеркнули, что ситуация находится в пределах действующих норм, а к состоянию оборудования и выполнению должностных обязанностей штата претензий нет.

Ранее портал "Комментарии" писал, что эксперты оценили изменения в законодательстве касательно рынка электроэнергии Украины. По их мнению, энергетические вопросы всегда были и остаются не просто экономическими, политическими, а скорее даже геополитическими.