Экстренная остановка на Южно-Украинской АЭС: подробности

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Утром на Южно-Украинской
АЭС от электросети был отключен один из энергоблоков. Об этом информирует
пресс-служба ГП "НАЭК Энергоатом".
Так, в 5 часов утра сработала
автоматическая защита для энергоблока №3 на атомной электростанции,
расположенной на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области.
В пресс-службе сообщают, что причины, из-за которых произошла внештатная
ситуация, еще выясняются.
Отметим, что радиационное, противопожарное
и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не
изменялось. На данный момент действуют два энергоблока с общей мощностью
генераторов 2 040 МВт. В "Энергоатоме" подчеркнули, что ситуация находится в
пределах действующих норм, а к состоянию оборудования и выполнению должностных
обязанностей штата претензий нет.
Ранее портал "Комментарии" писал, что
эксперты оценили изменения в законодательстве касательно рынка электроэнергии
Украины. По их мнению, энергетические вопросы всегда были и остаются не просто
экономическими, политическими, а скорее даже геополитическими.
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