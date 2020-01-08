Нефть резко подорожала на новостях о ракетных обстрелах авиабаз США в Ираке

Цены на нефть выросли примерно на 4% после сообщений о том, что Иран запустил ракеты в направлении двух американских баз в Ираке. Поскольку атака не была направлена на нефтяные объекты, было невозможно оценить, был ли всплеск поспешным рефлексом или началом длительного подъема. Об этом сообщает The New York Times.



Пока потоки нефти не были нарушены, и нет никаких признаков того, что Иран будет стремиться затруднить торговлю топливом, например, закрыв Ормузский пролив, узкий канал, через который проходят нефтяные танкеры, когда покидают Персидский залив.

Руководитель исследования рынка нефти в исследовательской фирме Rystad Energy Бьорнар Тонхауген отмечает, что сейчас рынки только реагируют на вероятность того, что что-то может произойти.

Стоит отметить, что стоимость нефти марки Brent за несколько часов взлетела с 63,8 долл. за баррель до 70,83 долл. за баррель. Нефть марки WTI подорожала до 65,5 долл. за баррель. Накануне ее стоимость составляла 62,7 долл. за баррель, а неделю назад фьючерсы торговались по 61 долл. за баррель.

В то же время американские эксперты отмечают, что рынки настолько привыкли к избытку нефти на мировом рынке, что их уже не так волнует напряженность в регионе Персидского залива, как раньше. "Нефть стала сломанным барометром для измерения напряженности на Ближнем Востоке", – заявила глава отдела глобальной сырьевой стратегии инвестиционного банка RBC Capital Markets Хелима Крофт.

Ранее "Комментарии" писали, что Иран совершил ракетный обстрел военных баз США в Ираке.