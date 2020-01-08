В Ираке военные базы США обстреляли ракетами, иранские военные самолеты подняты в воздух

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По меньшей мере, 10 ракет поразили американскую базу
"Аль-Асад" в Ираке. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на
неназванного командира суннитского ополчения на месте происшествия.
В консульстве США в Эрбиле, в иракском Курдистане, также
слышали звуки сирены, однако некоторые сообщения предполагают, что это,
возможно, было просто испытанием сирены.
По данным ABC, ссылающегося на источники в США, атака была
направлена на "многочисленные" объекты США в Ираке и осуществлена
баллистическими ракетами с территории Ирана. Среди прочих обстрелу подверглись
база в Эрбиле, база Аль-Асад на западе страны.
Кроме того, по информации РИА-Новости с ссылкой на военного
источника, иранские военные самолеты подняты в воздух, барражируют над страной
и в пограничной зоне.
Пресс-секретарь
президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм заявила, что он проинформирован
об ударах по американским базам в Ираке и ведет консультации со своей командой
советников.
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