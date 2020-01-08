В Ираке военные базы США обстреляли ракетами, иранские военные самолеты подняты в воздух

По меньшей мере, 10 ракет поразили американскую базу "Аль-Асад" в Ираке. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного командира суннитского ополчения на месте происшествия.

В консульстве США в Эрбиле, в иракском Курдистане, также слышали звуки сирены, однако некоторые сообщения предполагают, что это, возможно, было просто испытанием сирены.

По данным ABC, ссылающегося на источники в США, атака была направлена на "многочисленные" объекты США в Ираке и осуществлена баллистическими ракетами с территории Ирана. Среди прочих обстрелу подверглись база в Эрбиле, база Аль-Асад на западе страны.

Кроме того, по информации РИА-Новости с ссылкой на военного источника, иранские военные самолеты подняты в воздух, барражируют над страной и в пограничной зоне.

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм заявила, что он проинформирован об ударах по американским базам в Ираке и ведет консультации со своей командой советников.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Белый Дом направил в адрес иранского правительства угрозы прямого уничтожения.