Международные резервы Украины рекордно выросли в 2019 году

В течение 2019 года международные резервы Украины выросли на 22% – до 25,3 млрд долл. в долларовом эквиваленте по состоянию на 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).



Отмечается, что это рекордная цифра за последние 7 лет, объем международных резервов Украины в последний раз был больше в декабре 2012 года. Кроме того, этот показатель превысил последний прогноз Нацбанка, который в октябре в Инфляционном отчете за октябрь 2019 года ожидал рост международных резервов до 23 млрд долл.

В НБУ отмечают, что таких показателей удалось достичь благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке, которая, в свою очередь, объясняется ускорением экономического роста, а также иностранным капиталом, который в последнее время стабильно заходит в Украину.

Ранее "Комментарии" писали, что в ноябре 2019 года международные резервы Украины выросли на 2,5% и достигли 21,9 млрд долл. Также в ноябре прошлого года на межбанковском валютном рынке Нацбанк купил почти 900 млн долл., что превысило расходы на обслуживание и погашение государственного долга.