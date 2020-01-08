Международные резервы Украины рекордно выросли в 2019 году

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В течение 2019 года международные резервы Украины
выросли на 22% – до 25,3 млрд долл. в долларовом эквиваленте по состоянию на 1
января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины
(НБУ).
Отмечается, что это рекордная цифра за последние 7
лет, объем международных резервов Украины в последний раз был больше в декабре
2012 года. Кроме того, этот показатель превысил последний прогноз Нацбанка,
который в октябре в Инфляционном отчете за октябрь 2019 года ожидал рост
международных резервов до 23 млрд долл.
В НБУ отмечают, что таких показателей удалось достичь
благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке, которая, в свою очередь,
объясняется ускорением экономического роста, а также иностранным капиталом,
который в последнее время стабильно заходит в Украину.
Ранее "Комментарии" писали, что в ноябре 2019 года международные резервы Украины выросли на 2,5% и достигли 21,9 млрд долл. Также в ноябре прошлого года на межбанковском валютном рынке Нацбанк купил почти 900 млн долл., что превысило расходы на обслуживание и погашение государственного долга.
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