Мировая экономика в 2020 году вырастет на 2,5%, – Всемирный банк

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Согласно ежегодному прогнозу состояния мировой
экономики от Всемирного банка, ее рост в нынешнем году составит 2,5%. Об этом
пишет "Прайм".
Во Всемирном банке отмечают, что росту мировой
экономики будет способствовать восстановление инвестиций и торговли, которые
заметно потеряли позиции в 2019 году. В то же время, исключать риски снижения
темпов роста также не стоит, говорится в отчете.
Отмечается, что рост экономики в странах с развитой
экономикой в 2020 году снизится до 1,4%, в то время как в странах с
формирующимся рынком и среди развивающихся экономик ускорится в этом году до
4,1%.
Во Всемирном банке ожидают, что рост экономики
еврозоны составит только 1%, в то время как в США – 1,8%. Собственно,
показатели и по еврозоне, и по США ожидаются ниже, чем в 2019 году. В то же
время, в Китае рост экономики в 2020 году ожидается на уровне 5,9%. Региональный рост в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Китая по прогнозам немного
восстановится – до 4,9%.
Ранее "Комментарии" писали, что в 2019 году золотовалютные
резервы Украины обновили семилетний максимум.
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