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Мировая экономика в 2020 году вырастет на 2,5%, – Всемирный банк

Наибольший рост должны показать экономики развивающихся стран

сегодня, 01:53
Автор:

• Татьяна Веремеева

Согласно ежегодному прогнозу состояния мировой экономики от Всемирного банка, ее рост в нынешнем году составит 2,5%. Об этом пишет "Прайм".

Во Всемирном банке отмечают, что росту мировой экономики будет способствовать восстановление инвестиций и торговли, которые заметно потеряли позиции в 2019 году. В то же время, исключать риски снижения темпов роста также не стоит, говорится в отчете.

Отмечается, что рост экономики в странах с развитой экономикой в 2020 году снизится до 1,4%, в то время как в странах с формирующимся рынком и среди развивающихся экономик ускорится в этом году до 4,1%.

Во Всемирном банке ожидают, что рост экономики еврозоны составит только 1%, в то время как в США – 1,8%. Собственно, показатели и по еврозоне, и по США ожидаются ниже, чем в 2019 году. В то же время, в Китае рост экономики в 2020 году ожидается на уровне 5,9%. Региональный рост в странах Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Китая по прогнозам немного восстановится – до 4,9%.

Ранее "Комментарии" писали, что в 2019 году золотовалютные резервы Украины обновили семилетний максимум.

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Источник: https://1prime.ru/state_regulation/20200109/830769949.html
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