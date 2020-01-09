Мировая экономика в 2020 году вырастет на 2,5%, – Всемирный банк

Согласно ежегодному прогнозу состояния мировой экономики от Всемирного банка, ее рост в нынешнем году составит 2,5%. Об этом пишет "Прайм".



Во Всемирном банке отмечают, что росту мировой экономики будет способствовать восстановление инвестиций и торговли, которые заметно потеряли позиции в 2019 году. В то же время, исключать риски снижения темпов роста также не стоит, говорится в отчете.

Отмечается, что рост экономики в странах с развитой экономикой в 2020 году снизится до 1,4%, в то время как в странах с формирующимся рынком и среди развивающихся экономик ускорится в этом году до 4,1%.

Во Всемирном банке ожидают, что рост экономики еврозоны составит только 1%, в то время как в США – 1,8%. Собственно, показатели и по еврозоне, и по США ожидаются ниже, чем в 2019 году. В то же время, в Китае рост экономики в 2020 году ожидается на уровне 5,9%. Региональный рост в странах Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Китая по прогнозам немного восстановится – до 4,9%.

Ранее "Комментарии" писали, что в 2019 году золотовалютные резервы Украины обновили семилетний максимум.