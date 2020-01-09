Озвучены потери Украины от запуска «Турецкого потока»

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Из-за запуска "Турецкого потока" снижение транзита
газа через Украину в 2020 году составит около 15 млрд куб. м. Об этом на своей
странице в Facebook написал глава компании "Оператор ГТС Украины"
Сергей Макогон.
По его словам, с 1 января транзит газа через Украину по
Балканскому направлению осуществляется только для потребностей Молдовы и
Румынии. В то же время Турция, Болгария и другие страны уже не получают газ
через Украину.
Макогон отметил, что Украина ищет другие пути для использования существующей инфраструктуры, и они уже добились создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объеме до 15,8 млн куб.м в сутки.
Как сообщало издание "Комментарии", 8 января в Стамбуле в конгресс-центре "Халидж" прошла торжественная церемония запуска магистрального газопровода "Турецкий поток", который будет поставлять газ из России в Турцию и южную Европу.
Общая мощность газопровода "Турецкий поток" составит 31,5 млрд кубометров, причем первая линия доставит потребителям 15,75 млрд кубометров газа. Вторая нитка трубопровода будет поставлять такое же количество российского газа в Европу через Болгарию, Венгрию и Сербию.
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