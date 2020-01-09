Озвучены потери Украины от запуска «Турецкого потока»

Из-за запуска "Турецкого потока" снижение транзита газа через Украину в 2020 году составит около 15 млрд куб. м. Об этом на своей странице в Facebook написал глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, с 1 января транзит газа через Украину по Балканскому направлению осуществляется только для потребностей Молдовы и Румынии. В то же время Турция, Болгария и другие страны уже не получают газ через Украину.

Макогон отметил, что Украина ищет другие пути для использования существующей инфраструктуры, и они уже добились создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объеме до 15,8 млн куб.м в сутки.

Как сообщало издание "Комментарии", 8 января в Стамбуле в конгресс-центре "Халидж" прошла торжественная церемония запуска магистрального газопровода "Турецкий поток", который будет поставлять газ из России в Турцию и южную Европу.

Общая мощность газопровода "Турецкий поток" составит 31,5 млрд кубометров, причем первая линия доставит потребителям 15,75 млрд кубометров газа. Вторая нитка трубопровода будет поставлять такое же количество российского газа в Европу через Болгарию, Венгрию и Сербию.









