Бизнес-омбудсмен сказал, когда украинская экономика «догонит» Польшу

Украинская экономика при соблюдении определенных условий сможет достигнуть уровня экономического развития Польши в течение 15 лет. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий, передает "РБК-Украина".



"В целом, если в стране политическая и экономическая обстановка будет стабилизирована, а экономика будет открыта для сотрудничества с другими странами, то понадобится буквально пятнадцать лет, чтобы Украина достигла уровня Польши", - сказал Марчин Свенчицкий.

Бизнес-омбдсмен также отметил, ссылаясь на расчеты, что полное открытие аграрного рынка Евросоюза для Украины принесет больше выгоды нашей стране, чем вся помощь ЕС.

Как сообщал сайт "Комментарии", согласно последнему прогнозу Всемирного банка, украинская экономика в 2020 году должна вырасти на 3,7%. А в следующие два года показатель экономического роста Украины составит 4,2%.

Ранее издание "Комментарии" подвело экономические итоги 2019 года.

Эксперты Всемирного банка уверены, что открытие рынка земли в Украине окажет существенное положительное влияние на экономическую ситуацию.