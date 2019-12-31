Экономические итоги 2019 года: события в сфере экономики, бизнеса и финансов, которые изменят нашу жизнь

2019 год принес много сюрпризов в жизни каждого жителя Украины – иногда приятных, а иногда не очень. Многие события, которые кажутся далекими, на самом деле изменят нашу жизнь, к тому же, изменения эти мы увидим спустя несколько лет. В частности, это касается событий в сфере экономики.

"Уходящий 2019 год характеризуется в первую очередь не столько экономическими, сколько политическими событиями. Речь идет, конечно, о переходе власти от команды Порошенко (Петр Порошенко – пятый президент Украины, – ред.) к команде Зеленского (Владимир Зеленский – нынешний президент Украины, – ред.). А уже этот трансфер власти влиял на экономические итоги года", – отметил для портала "Комментарии" эксперт Высшей школы экономики и Украинского института анализа и менеджмента политики Максим Семенов.

Запуск рынка земли в Украине

Запуск рынка земли в нашей стране откладывался более 20 лет, но действующий президент Украины назвал это одним из приоритетных направлений своей деятельности.

13 ноября 2019 года Верховная Рада проголосовала в первом чтении "за" Проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". В документе предлагалось внести изменения в сложившуюся годами структуру земельной собственности и разрешить ее свободную куплю-продажу.

Уже в средине ноября под зданием Верховной Рады стали собираться люди, которые разделились на два лагеря: одни поддерживали открытие рынка земли, другие выступали против. Акции протеста против открытия рынка земли под зданием парламента продолжались и в декабре.





28 декабря комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики одобрил 9 из 4000 правок к законопроекту, и теперь парламентарии должны проголосовать за проект закона во втором чтении.

В тоже время эксперты обеспокоены возможностью принятия закона в том виде, в котором он есть сейчас.

"Создание рынка земли в наиболее жестком виде, с продажей сельхозугодий иностранцам, также, скорее всего, будет растянуто во времени, о чем говорит президент Зеленский. Другой вопрос, что в результате массовой продажи земли украинским латифундистам, в города могут хлынуть миллионы обезземеленных селян, и социально-экономический эффект от этого еще только предстоит оценить", – полагает эксперт Максим Семенов.

Политолог, сотрудник Международного центра перспективных исследований (МЦПД) Максим Степаненко отмечает, что курс новой власти на открытие рынка земли можно смело назвать главным событием в экономической повестке.

"Хорошо, что команда Зеленского имеет твердую политическую волю совершить данную реформу, которая так и не удалась прошлой власти. Мораторий на продажу земель сельхозназначения, который фактически не дает права землевладельцам распоряжаться собственным имуществом, является диким анахронизмом, который с каждым годом укреплял в сознании украинцев тысячу и одну мифическую причину, почему в Украине рынок земли невозможен. Следует отметить, что Зеленский уже понес ощутимые рейтинговые потери именно из-за этой темы, тем не менее, команда президента не уходит с данного пути", – отмечает эксперт.

Максим Степаненко также считает, что, к сожалению, пока позитив ограничивается только твердой политической волей. Тот факт, что данная реформа уже давно созрела и даже перезрела, не означает автоматическую потребность в спешке ее введения.

"Запуск рынка земли - это один из самых болезненных вопросов с начала рыночных реформ. При понимании необходимости этого шага ни у одного правительства не хватило духу довести этот процесс до ума. Все предыдущие составы Кабмина отбрасывали экономический расчет и шли в сторону левого популизма, при этом исключительно с целью сберечь свои портфели, – говорит Степаненко. – Снятие моратория с рынка земли даст, по самым минимальным оценкам, от 1,5% до 2,5% роста ВВП. При этом мощнейший толчок в развитии получит фондовый рынок, через механизм эмиссии/ торговли ипотечными ценными бумагами".

Приватизация-2019

Еще в начале 2018 года парламент проголосовал за закон, в соответствии с которым в Украине дали старт масштабной приватизации. Тогда утвердили порядок приватизации госпредприятий, согласно которому их поделили на объекты малой и большой приватизации.

В документе указано, что к объектам большой приватизации относятся единые имущественные комплексы государственных и коммунальных предприятий, а также пакеты акций акционерных обществ, в которых 50% акций принадлежат государству, а также компании, активы которых с учетом финансовой отчетности за последний год оцениваются в более 250 млн грн. Остальные госпредприятия отнесли к объектам малой приватизации.

В пятилетней программе деятельности Кабинета министров Украины во главе с Алексеем Гончаруком запланирована приватизация нескольких сотен государственных предприятий, которые правительство причислило к списку неэффективных. Кроме того, власть рассчитывает получить в 2020 году 6 млрд грн. доходов от приватизации. Эти планы задекларированы в госбюджете-2020.

Кроме того, 27 декабря 2019 года министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отметил, что на приватизацию в Фонд государственного имущества (ФГИ) правительство передало уже 530 объектов госсобственности. Он также сообщил, что в ближайшее время ФГИ передадут еще коло 200 предприятий, которые подлежат приватизации.





Стоит отметить, что пляски вокруг масштабной приватизации в Украине продолжаются уже не первый год. ФГИ одно за другим продает госпредприятия. Иногда эти компании признают незаконно приватизированными и возвращают в госсобственность.

Кроме того, приватизация в нашей стране имеет множество рисков, о которых время от времени говорят эксперты. Например, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин отмечает, что в то время, как все ждут чистой и прозрачной большой приватизации, она может быть способом перераспределить сферы влияния, и тогда все возможные риски ложатся на плечи инвесторов.

Тем не менее, когда и как закончится история с масштабной приватизацией, мы сможем увидеть только спустя несколько лет.

Приватизация "ПриватБанка"

Самый большой по размеру активов украинский банк работает в Украине с 1992 года. Инициатором его создания и первым главой правления был бизнесмен и политик Сергей Тигипко.

До декабря 2016 года, когда "ПриватБанк" был национализирован, главой правления был Александр Дубилет. Главными собственниками до этого времени были основатели финансово-промышленной группы "Приват" Игорь Коломойский, которому принадлежали 49,9% акций, а также Геннадий Боголюбов с 41,5% акций. Еще 8,6% акций были распределены между 43 миноритарными акционерами.

18 декабря 2016 года Кабинет министров Украины принял решение о национализации банка. Собственником "ПриватБанка" стало правительство в лице Министерства финансов Украины. Стоит отметить, что на момент национализации правительство провело дополнительную эмиссию банка на 116 млрд грн.

После национализации "ПриватБанка" бывшие собственники стали заявлять о незаконности таких действий и обвинять президента Петра Порошенко и экс-главу НБУ Валерию Гонтареву в коварных замыслах и в том, что банк "забрали" у них незаконно. В то же время, топ-менеджеры банка уверяют, что Коломойский и Ко украли из банка круглую сумму.

В апреле 2019 года Игорь Коломойский достиг цели и национализацию "ПриватБанка" признали незаконной. Окружной административный суд Киева вынес решение об этом буквально за неделю до второго тура выборов президента Украины. Некоторые эксперты тогда отмечали, что это было сделано как раз в тот момент, когда шансы Петра Порошенко остаться в президентском кресле на второй срок приблизились к нулю.

Уже в мае нынешнего года Коломойский добавил в свой иск пункт о том, чтобы ему вернули потерянные акции. Дело слушается в Хозяйственном суде Киева, но оно стоит на паузе до решения вопроса законности национализации. Первое слушание по апелляции "ПриватБанка" на решения Окружного админсуда Киева должно было состояться 19 декабря 2019 года в Шестом апелляционном суде Киева, но суд приостановил рассмотрение жалобы до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов об отмене решений Нацбанка о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительной процедуры принудительной конвертации акций в капитал. Заседание перенесли на 31 декабря 2020 года.





Максим Семенов считает, что в любом случае, решение судов не удовлетворит всех участников процесса и надеяться на скорое окончание судов по делам "ПриватБанка" не стоит.

Аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль в свою очередь отмечает, что с таким масштабным экономико-политическим скандалом Украина столкнулась впервые.

"Еще не было прецедентов, когда один олигарх оказывал такое сильное давление на власть. Атака идет по всем фронтам, начиная от информационного пространства и заканчивая судебными разбирательствами. Ситуация вокруг "Привата" делает заложником всю финансовую систему страны. Если действующая власть прогнется, то это принесет не только многомиллиардные убытки, но и приведет к полной остановке сотрудничества с МВФ. А значит и к падению инвестиционных и кредитных рейтингов, оттоку иностранных инвестиций и даже к возможному техническому дефолту", – считает эксперт.

Транзит газа через территорию Украины

Транзит российского газа через территорию Украины в страны Европейского союза можно по праву считать топ-темой последних месяцев 2019 года. Причиной стал срок действия контракта на транзит газа по территории нашей страны, который истекает 31 декабря 2019 года. Украина и Россия долгие месяцы не могли найти общий язык и согласовать необходимые условия для продолжения транзита. Многие эксперты заявляли о том, что если все же договор не подпишут, то это грозит всем сторонам: Украина не сможет получать прибыль, которая является весомой составляющей в наполнении бюджета, Европа может оказаться отрезанной от поставок газа в 2020 году, а Россия тоже может остаться без прибыли от продажи голубого топлива, так как альтернативные пути доставки газа в ЕС еще до конца не проработаны (речь о "Северном потоке-2", строительство которого не успели завершить до конца 2019 года, и все условия его запуска не согласованы).

Особенно напряженными переговоры были в декабре-2019. НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" выдвигали свои условия, которые не устраивали другую сторону.





В итоге, 21 декабря стало известно, что Россия и Украина подпишут контракт о транзите российского газа по украинской территории в Евросоюз сроком на 5 лет. Министр энергетики Алексей Оржель пояснил, что контрактом гарантируется минимальный объем транзита в размере 65 млрд куб. м в первый год контракта и по 40 млрд кубометров газа в следующие 4 года. Также министр добавил, что Россия выплатит долг Украине по решению Стокгольмского арбитража в размере 2,9 млрд долл.

29 и 30 декабря Украина, Россия и представители Евросоюза в столице Австрии продолжают переговоры о транзите газа. Ожжидается, что по итогам встреч будет подписан договор.

"Важнейшим же экономическим итогом 2019 года я бы назвал переговоры о сохранении транзита и возобновлении прямых поставок российского газа в Украину. Для Украины это будет означать сохранение 3 млрд долл. в год от транзита и снижение тарифов на ЖКХ из-за льготных условий закупок газа в России", – отмечает эксперт Высшей школы экономики и Украинского института анализа и менеджмента политики Максим Семенов.

Рекордный урожай зерновых в Украине

Еще в средине ноября Тимофей Милованов заявлял, что по предварительным расчетам урожай зерновых и зернобобовых культур в 2019 году составит 74 млн тонн – на 4 млн тонн больше, чем годом ранее.

В частности, по плану аграрии должны собрать по итогам года:

- 28,1 млн тонн пшеницы, что на 3,5 млн тонн больше, чем год назад;

- 35 млн тонн кукурузы и зерна – на 800 тыс. тонн меньше, чем в 2018 году;

- 8,9 млн тонн ячменя – на 1,6 млн тонн больше;

- 333 тыс. тонн ржи – на 60 тыс. тонн меньше;

- 444 тыс. тонн овса – на 26 тыс. тонн больше;

- 572 тыс. тонн гороха – на 203 тыс. тонн меньше;

- 85 тыс. тонн гречки – на 52 тыс. тонн меньше;

- 165 тыс. тонн проса – на 84 тыс. тонн больше;

- 63 тыс. тонн риса – на 6 тыс. тонн меньше.





Эксперты считают такую тенденцию опасной для экономики Украины, так как урожай зерновых стремительно растет на фоне падения промышленного производства.

"Опасным я бы назвал продолжающееся изменение товарной структуры украинской экономики. Одновременно с ростом урожайности зерновых (и падением в других категориях аграрной продукции), статистика фиксирует рекордный спад промышленного производства в Украине. Это позволяет говорить о том, что страна превращается в "зерновую республику", неспособную производить, как раньше, наукоемкую продукцию с высокой добавленной стоимостью", – отмечает Максим Семенов.

Спад промышленного производства в Украине

Падение промышленного производства в Украине в октябре 2019 года составило 5%. В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидают, что к концу года этот показатель будет на уровне 0,6%.

Министр экономики Тимофей Милованов среди основных причин назвал цены на внешних рынках, повышение расходов из-за роста тарифов, особенно на "Укрзализныце", а также ревальвацию гривни. Он считает, что некоторые из этих проблем украинская власть не может решить. Например, ревальвация гривни может продолжаться на фоне улучшения макроэкономической ситуации в Украине, тарифы также продолжать расти. В то же время с другими проблемами, по его мнению, власти вполне под силу справиться и, таким образом, есть шанс улучшить ситуацию в промышленности.





Эксперты рассказывали порталу "Комментарии" в чем на самом деле причина падения промышленного производства, и насколько варианты решения проблемы по версии Милованова близки к реальности. Так, специалист Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко считает, что промпроизводство в Украине падает по совершенно иным причинам, нежели обозначенные профильным министром.

"Во-первых, по причине роста налоговой нагрузки. Во-вторых, в связи с размещением госзаказов на продукцию, производимую в Украине на внешних рынках (закупки локомотивов для "Укрзализныци", вертолетов для МВД и т.д.), – перечисляет эксперт. – В-третьих, из-за дефицита гривневой ликвидности для кредитования, вызванной построением Минфином пирамиды облигаций внутренного государственного займа (ОВГЗ). В-четвертых, из-за существования спец НДС-счетов, на которых замораживается 16% оборотных средств предприятий, которые, тем самым, фактически кредитуют правительство под 0%, не получая ничего взамен. В-пятых, из-за практики взимания налогов авансом. В-шестых, из-за продолжающейся и поощряемой государством практике рейдерства (большой привет механизму внесудебной смены собственника активов). В-седьмых, из-за блокирования Минфином и ОГА оплат за выполненные работы подрядчикам, задействованным в реализации инфраструктурных проектов".

Введение кассовых аппаратов

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре 2019 года подписал законы № 128-IX и №129-IX. Суть документов заключается во введении в сфере торговли и услуг программных регистраторов расчетных операций (PPO), электронных чеков и кэшбека покупателям за незаконно выданный чек.

Изначально название документа не вызывало никаких опасений, но на деле он предполагал ужесточение использования РРО и наделял покупателей дополнительными правами.

Например, при покупке товара более чем на 100 грн. клиент может проверить его на подлинность и передачу в электронной форме контролирующим органам, а также инициировать проведение проверки фискальными органами. В случае подтверждения проверкой факта нарушения, клиент сможет получить 100% стоимости приобретенных товаров, что позволило одному из экспертов назвать документ "реестром стукачей".





Закон предусматривает возможность использования как классического, так и программного РРО, отсутствие ограничений со стороны государства на разработку программных РРО, регистрацию программного РРО через электронный кабинет.

В то же время, предприниматели не довольны введением кассовых аппаратов и в начале декабря вышли на акции протестов против нововведений. Они возмущены, заявляя, что это сулит им большими финансовыми затратами, а любой нарушение будет караться серьезными штрафами.

Укрепление гривни

Курс гривни к доллару в 2019 году порадовал украинцев рекордным укреплением национальной валюты, особенно в конце декабря, когда курс обновил четырехлетний рекорд. 26 декабря Национальный банк Украины (НБУ) установил курс валют на уровне 23,25 грн. за доллар. В последний раз официальный доллар в нашей стране был дешевле 4 года назад – 28 декабря 2015 года, когда НБУ установил официальный курс на уровне 23,13 грн. за доллар.

Аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль отмечает удивительные "валютные качели" с курсом гривни.

"В бюджет на этот год закладывался курс 29,4 грн. за долл. Причем были скептики, которые в конце прошлого, да и в начале этого года утверждали, что НБУ не удержит национальную валюту в пределах этого курса. По факту же имеем курс близкий к 24 грн за долл. Ситуация объясняется интересом нерезидентов к украинским ОВГЗ", – полагает эксперт.





Кроме того, на курс доллара в Украине влияет тот факт, получит ли наша страна очередной транш Международного валютного фонда. После того, как миссия МВФ в начале декабря покинула Украину, казалось, что вместе с ней уехали надежды на транш в этом году. Однако ситуация изменилась после информации о том, что Владимир Зеленский пообщался по телефону с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, а также данных и о договоренности о 4 млрд SDR (около 5,5 млрд долл.) в рамках механизма расширенного финансирования. Правда, мнения экономистов относительно того, что получение транша сыграет непременно на укрепление национальной валюты, разделились. Что же будет с нацвалютой после получения транша, мы совсем скоро узнаем.

Рост потребительских настроений





В августе 2019 года в агентстве Info Sapiens заявили, что результаты их исследований показывают, что индекс потребительских настроений в Украине по сравнению с июлем вырос на 7,6 пункта, и составил 95,6 (по 200 бальной шкале). Таким образом, потребительские настроения украинцев вернулись на уровень 2004-2008 годов, а также в течение трех месяцев (апрель-июнь) 2010 года.

Отмечается, что индекс потребительских настроений граждан старше 16 лет приблизился к отметке 100 (значение 95,6), а в группе 16-59 лет – превысил 100 (значение 101).

Растущий интерес иностранных инвесторов к украинским ОВГЗ

Украина активно выпускает гривневые облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ), которыми благодаря высоким ставкам активно интересуются иностранцы. По состоянию на начало ноября, объем вложений нерезидентов в ОВГЗ превысил показатель в 100 млрд грн., что является рекордным показателем для Украины. Стоит отметить, что в октябре ОВГЗ впервые размещались через платформу Bloomberg. В Национальном банке Украины отмечают, что таким образом наша страна постепенно переводит государственный долг из иностранной валюты в национальную. Правда, пока валютная составляющая все еще значительно превышает гривневую.

Кроме того, соотношение госдолга и ВВП сокращается. По итогам 2018 года это соотношение составляло 60,9%, тогда как годом ранее – более 70%. В Министерстве финансов ожидают, что в 2019 году соотношение госдолга и ВВП не превысит и 60%, а о итогам 2020 года планируют сократить этот показатель до 45-50%.





В то же время экспертов такая тенденция настораживает.

"Шутка ли: нерезиденты вложили более 100 млрд грн. в украинские долговые обязательства! Вот тут-то и кроется опасность. При снижении доходности ОВГЗ (что уже происходит), нерезиденты начнут сбывать эти активы. Как следствие – нацвалюта может резко просесть. Хватит ли 21,4 млрд долл., чтобы удержать ситуацию – неизвестно", – отмечает Максим Степаненко.





Экономические итоги 2019 года в одной картинке

Напомним, ранее издание "Комментарии" выяснило, что украинцев интересовало Сети в уходящем году. Мы проанализировали, какие видеоролики больше всего смотрели на YouTube, и выбрали топ самых громких проектов 2019 года.

Мы подвели научные итоги идут года - материал о громких технологических прорывах и важнейших научных открытия, которые доказывают: будущее, о котором мечтали фантасты XX века в своих книгах и фильмах, уже наступило.



Кроме того, наша редакция подготовила обзор из 12 самых резонансных и ярких событий этого года, за которыми следил весь мир и вспомнила самые громкие скандалы в Верховной Раде 2019 года.



