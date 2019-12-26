ТОП-10 технологий, которые изменили мир в 2019-м: аэротакси, революция смартфонов и настоящие "Звездные войны"

Уходящий 2019 год принес множество различных инноваций. Некоторые технологии вроде роботизированной техники или виртуальной реальности уже сейчас кардинально меняют нашу жизнь. Другие же – гнущиеся смартфоны и электроскутеры – делают ее более комфортной или стильной. Издание "Комментарии" предлагает свой собственный список десяти технологий 2019 года, которые повлияли на нашу жизнь.

Социализация роботов

Взаимодействие роботов и людей вызывает много споров. И, скорее всего, в этом году они не закончатся. Многие эксперты считают, что со временем роботы могут принести человечеству много проблем вплоть до захвата власти над людьми.

Но в 2019 году роботы еще больше вошли в нашу жизнь, и, в основном, изменили ее в лучшую сторону. Например, в Токио активно готовятся к Олимпиаде-2020. Одно из ее инновационных внедрений – роботы, которые будут помогать людям с ограниченными возможностями.

В Медицинском институте Сеульского Национального колледжа 25 роботов поддерживают и развлекают детей, которые вынуждены проходить лечение в больнице без родителей или близких. В той же Южной Корее роботы стали полноценными членами обслуживающего персонала в отелях. Они активно взаимодействуют с клиентами, выполняя их пожелания.



На этом разработчики роботизированной техники останавливаться не собираются, и можно смело ожидать ее появление в других сферах человеческой жизнедеятельности.





Автономное оружие

Другая сторона медали использования роботизированной техники – то, что США, Китай и другие развитые государства активно вооружаются. При этом они придают огромное значение роботизированному и автономному оружию, которое способно ликвидировать цель без вмешательства человека.

Военные уверены, что использование автономного оружия поможет избежать излишних жертв как среди военных, так и среди гражданских лиц. Однако появление в Китае полностью автономных боевых роботов-вертолетов Blowfish A3 заставило многих общественных деятелей и политиков бить тревогу.

Кто программирует автономных боевых роботов и какие задачи стоят перед ними? По каким критериям они будут действовать, когда возникнет вопрос: убивать или пощадить? И главная проблема – что произойдет, если такое совершенное оружие попадет в руки экстремистов.





Водородное топливо

Автомобили, которые передвигаются с помощью электродвигателя, уже ни у кого не вызывают удивления. Собственным электромобилем Himera уже может похвастаться и Украина.

В 2019 году все чаще мы можем услышать о появлении транспортных средств, которые работают на водородном двигателе. Причем это могут быть как разработанные во Франции водородные велосипеды, так и водородные луноходы, над созданием которых усиленно трудятся японцы.



Своеобразным манифестом водородного топлива стал рекорд француза Бертрана Пикара, который проехал на автомобиле с водородным двигателем без дозаправки 778 километров. Его успех стал свидетельством того, что водородное топливо уже стало нашей реальностью, и с каждым годом сфера его использования будет лишь расширяться.





Новые пути в использовании солнечных панелей

Солнечные панели как альтернативный источник энергии уже давно зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Это дает больше простора для поиска новых возможностей их применения. Например, в аграрном секторе.

Ученые из Аризонского университета провели эксперимент, который ставил перед собой цель изучить взаимодействие солнечных панелей и растений. Результаты эксперимента превзошли все ожидания: при взаимодействии с солнечными панелями различные овощные культуры развивались быстрее, в то время как панели расходовали солнечную энергию медленнее от взаимодействия с растениями.



Исследование полного спектра возможностей солнечных панелей только набирает обороты. В ближайшем будущем они будут не только греть наши дома, но и приводить в движение автомобили.





Виртуальная реальность поможет ветеранам с посттравматическим расстройством

Виртуальная реальность захватила уже несколько важных сфер человеческой жизнедеятельности. Прежде всего, это развлечения - компьютерные игры или кино, и обучение для студентов или военных. Но все чаще можно услышать дискуссии о возможностях применения виртуальной реальности в медицине. Одна разработка британских ученых может иметь важное значение и для нашей страны. Речь идет об использовании виртуальной реальности для борьбы с посттравматическим синдромом (ПТСР) у военных.

В Великобритании группа ветеранов войны в Ираке и Афганистане проходят программу реабилитации, суть которой заключается именно во взаимодействии с виртуальной реальность. Предварительные результаты эксперимента показали, что для страдающих от ПТСР солдат виртуальная реальность может стать настоящим спасением. И в силу сегодняшней ситуации в Украине нам может пригодиться опыт британцев.





Космический туризм

Со времен полета в космос первого космического туриста Денниса Тито многие техно-гиганты объявили о своем намерении поставить туристические визиты в космос на поток. Над реализацией этой идеи трудятся и SpaceX Илона Маска, и Bleu Origin Джеффа Безоса.

Но в 2019 году настоящий рывок в отрасли космического туризма совершила компания Virgin Galactic Ричарда Бренсона. В августе компания уже продемонстрировала полноценный космопорт, предназначенный именно для космических туристов. Кроме того, сотрудники компании совершили несколько пробных полетов на высоте, на которой будут летать первые космические путешественники. Учитывая то, что американская компания Gateway Foundations хочет построить на земной орбите отель, космос может в ближайшие несколько лет стать полноценной туристической зоной.





Милитаризация космоса

20 ноября министры иностранных дел стран НАТО признали космос еще одним оперативным пространством для военных. Это решение более чем логично на фоне современных военных тенденций. Еще в прошлом году приказ о формировании космических войск отдал президент США Дональд Трамп. В июле 2019 года его примеру последовала Франция, а в августе космическое подразделение начала формировать Япония. Таким образом, решение НАТО признать космос оперативным пространством стало лишь констатацией того факта, что развитые государства на полном серьезе готовы превратить сюжет известной саги "Звездные войны" в реальность.





Гибкие смартфоны

Этот год ознаменован также и революцией среди смартфонов. В начале сентября вышел первый в истории смартфон с гнущимся экраном Samsung Galaxy Fold, и уже в конце осени мир увидел еще один смартфон со складным дисплеем – Huawei Meta X.

Стремление создать гаджеты с гнущимся дисплеем уже успело выйти за рамки рынка смартфонов. Под занавес этого года бренд Huami представил "умные" часы с гнущимся дисплеем. А в следующем году свой гнущийся смартфон представит Apple. Все эти тенденции демонстрируют, что уже в ближайшие несколько лет смартфоны со сгибающимся монитором станут привычным явлением.





Беспилотные такси

Борьба с переполненными улицами с помощью аэротакси набрала новые обороты в этом году. Немецкая компания Volocopter провела серию успешных испытательных полетов своего беспилотного воздушного такси. Последний такой тест прошел в Сингапуре. Следует отметить, что компания также представила проект терминала для этого вида транспорта. Очевидно, она не станет останавливаться на достигнутом. Кроме того, в разработке воздушного такси заинтересованы и более известные компании. Например, договор о совместной работе над этим проектом подписали такие гиганты, как Porsche и Boeing.



Хотя разработка беспилотного воздушного такси выглядит весьма интересным стремлением, разработчикам еще предстоит доказать полезность этого проекта. Например, журналистское расследование в США показало, что воздушное такси Uber доставляет клиентов в аэропорт едва ли не дольше, чем обычное.





Экологические технологии

Разработки вроде электромобилей или солнечных панелей всегда представляются общественности как такие, которые не навредят окружающей среде. Но следует отметить изобретения, которые напрямую связаны с борьбой за чистоту окружающего пространства. Компания PowerHouse Energy разработала новый метод переработки пластмассы, который поможет использовать эти отходы для производства электроэнергии. В Великобритании был разработан новый метод посадки деревьев с помощью дронов. Авторы идеи надеются, что им удастся посадить не менее 500 млрд деревьев к 2060 году.



Человечество все больше озабочено окружающей средой. И пока перспективы всем вместе переселиться на Марс нет, разработка технологий для сохранения нашей планеты будет продолжаться.





ТОП-10 научных итогов в одной картинке





Напомним, ранее издание “Комментарии” выяснило, что украинцев интересовало в Сети в уходящем году. Мы проанализировали, какие именно видеоролики больше всего смотрели на YouTube и выбрали топ самых нашумевших проектов 2019 года.