Украинские герои YouTube-2019: "разнос" от Зеленского, фокусы в школе и спасение птенцов

Декабрь по праву можно назвать временем не только предновогодних хлопот, но и месяцем подведения итогов. Издание “Комментарии” выяснило, что украинцев интересовало в Сети в уходящем году. Мы проанализировали, какие именно видеоролики больше всего смотрели на YouTube и выбрали топ самых нашумевших проектов этого года.

Шоу-бизнес: “Попа как у Ким" и “Охрана отмена”

Одним из самых просматриваемых видеороликов в этом году стал клип “Попа как у Ким” украинской певицы Насти Каменских. Песня вошла в сольный альбом артистки, который она выпустила под псевдонимом NK. Видео, опубликованное на канале Каменских в начале этого года, мгновенно стало вирусным, и уже в первые сутки его посмотрели около двух миллионов раз. На сегодняшний день работа NK в YouTube собрала более 51 миллиона просмотров.





Еще один феномен года — песня “Охрана отмена” певицы Jerry Heil. Фразу, которую наверняка слышал каждый украинец в супермаркетах, артистка обыграла и умело подала публике. Изначально фрагмент трека был опубликован в социальной сети Jerry Heil, где он был тепло воспринят аудиторией. Но позже девушка записала текстовое видео и разместила его на YouTube. Это, в свою очередь, принесло артистке невероятную популярность: песня разошлась по всей стране, на нее сделали сотни каверов, ее исполняли даже кассиры в супермаркетах. На данный момент клип посмотрели более 14 миллионов раз.





Невероятным качеством, локациями и стоимостью видеоработ привык удивлять певец Дима Монатик. Вот и его клип на трек “Каждый раз” не стал исключением. Съемки проходили на Кубе: в кадре зрители видят особняк Josie Alonso House, набережную Малекон и местную достопримечательность — сгоревший театр. Помимо этого в клипе много зажигательных танцев и летнего, теплого настроения. Сегодня видеоработу уже посмотрели более 8 миллионов человек.





Настоящим прорывом в этом году стала рэп-исполнитель Алена Савраненко, знакомая украинцам по псевдониму Alyona Alyona. До музыкальной карьеры артистка работала в детском саду в поселке под Киевом. Тексты песен Alyona пишет с детства, однако признание публики получила только после публикации своих работ на YouTube. Ее видео собирают миллионы просмотров и уже успели полюбиться слушателям хип-хопа не только в Украине, но из за рубежом. Символичным стал клип девушки на песню “Залишаю свій дім” — его на сегодняшний день посмотрели почти 4 миллиона раз.





Видеоблогеры: фокусы и Чернобыль

Этот год стал результативным не только для музыкантов, но и для видеоблогеров. Например, для парней из Magic Five. Фокусники настолько профессионально подходят к производству контента и, собственно, иллюзиям, что они по праву зарабатывают свои десятки миллионов просмотров. Одним из самых популярных роликов этого года на канале ребят стал выпуск “Фокусы в школе”, который посмотрело 12 миллионов человек.





Помимо музыки и фокусов, украинцы уделяли внимание еще и… лайфхакам Юрия Янива, более известного по аватарке кота по кличке Куки. На канал SlivkiShow подписано 15 миллионов человек. А одним из самых популярных видео в этом году стало “Спасение птенцов”: эта душещипательная история привлекла внимание 11 миллионов человек.





А вот среди тем одной из самых популярных у видеоблогеров в этом году стал “Чернобыль”. После выхода одноименного мини-сериала Йохана Ренка, который получил сотни положительных рецензий кинокритиков со всего мира, в зону отчуждения стали наведываться с небывалой активностью. В том числе — и видеоблогеры. Одно из самых качественных и информативных видео на эту тему сделал Антон Птушкин. Парень не только посетил Чернобыль, но и сумел получить разрешение на съемку нового саркофага изнутри. Большой выпуск “Чернобыль сегодня” на YouTube собрал 6 миллионов просмотров.





Политика: Зеленский, дебаты и интервью

Этот год украинцы запомнят не только благодаря музыке и кино, но и благодаря политической гонке. А началось все весной с дебатов между тогда еще кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и президентом Петром Порошенко. Дискуссия привлекла особое внимание к нашей стране: трансляции со стадиона “Олимпийский” вели сотни мировых телеканалов. В YouTube без труда можно отыскать сохранившиеся видео, которые насчитывают в разных источниках миллионы просмотров.





Собственно, когда Владимир Зеленский одержал победу на выборах и стал шестым президентом Украины, он умело интегрировал себя и свою деятельность в социальные сети: он ведет блоги, записывает обращения и системно подводит отчеты о проделанной работе. Так, одним из самых популярных роликов на канале главы государства в YouTube стал так называемый “разнос” пограничников во время рабочей поездки на Закарпатье. Видео “Надоело ваше мычание” посмотрели более 5 миллионов раз.





А завершает наш рейтинг журналист Дмитрий Гордон. За время своей деятельности интервьюер пообщался с десятками интересных людей, в том числе — с Владимиром Зеленским и Игорем Коломойским. Однако самым просматриваемым роликом в этом году на канале “В гостях у Дмитрия Гордона” стало его интервью с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, которое заинтересовало более миллиона человек.





Герои YouTube в одной картинке







