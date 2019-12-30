ТОП-10 скандалов в Раде: террор от "Рябошапки", беззубый Богдан и прогноз для "Голобородько"

Голосуя за нардепов 9-го созыва, среди которых - много новых лиц, украинцы полагали, что скандальное прошлое Рады канет в лету. Но не тут-то было: новоиспеченные парламентарии нашли, чем удивить нас в 2019 году. Секс-переписки, уголовное прошлое, кулаки вместо аргументов и телефонный террор – "Комментарии" выбрали ТОП-10 самых громких скандалов, которыми "отличились" политики в уходящем году.

"Взрыв" - Раде, победу - "Голобородько"

Нардеп предыдущего 8-го созыва Надежда Савченко, будучи за решеткой по обвинению в подготовке переворота в Украине, в конце февраля сделала сенсационное признание. В ответ журналисту Дмитрию Гордону, который общался с ней в присутствии конвоиров, Надежда ответила, что действительно хотела взорвать Верховную Раду. Более того, теперь уже экс-нардеп сделала прогноз насчет президентских выборов-2019: дескать, в гонке победу одержит "добрый и честный Голобородько".

"Хотела ли я взорвать Раду? Как у каждого здравомыслящего человека, у меня появляются обыкновенные шуточные желания. Острые, саркастические. И да, я хотела, но хотеть и сделать – это не одно и то же", - призналась Савченко с оговоркой, что "взрыв" охватил бы только Раду, а не половину Киева. Надежда также подметила, что за слова и мысли у нас, к счастью, не сажают.

Фейковая драка и Богдан "без зубов"

30 октября информационное пространство всколыхнула новость о якобы драке между главой СБУ Иваном Бакановым и главой Офиса президента Андреем Богданом. По версии "знатоков", чиновники не сошлись во мнении, кто должен сесть в кресло начальника Главного следственного управления Службы безопасности, в результате чего главный СБУшник страны выбил "оппоненту" зуб. Из-за случившегося, судачили в СМИ, Богдан перестал ходить на работу, а президент Владимир Зеленский якобы даже подписал приказ об увольнении Баканова.

Впрочем, информация оказалась фейком, который позабавил самих участников "драки". В частности, "избитый" Андрей Богдан сменил фото профиля в "Фейсбук", "избавившись" от зубов с помощью фоторедактора. Скандал в Сети Богдан протроллил словами: "Баканов, не попадайся на моем пути! В следующий раз выпью всю кровь, будешь кошкам хвосты крутить", - написал глава ОП. К слову, до сих пор на странице Андрея Богдана красуется шуточное фото, на котором его рот прикрывает женская рука. Видимо, чиновник все еще сохраняет интригу.

Правда наружу: нардеп оказался насильником

Настоящий резонанс обрело архивное дело с нардепом от "Слуги народа" Романом Иванисовым, который в далеком 1996-м был судим за тяжкое преступление. Оказалось, что Иванисов провел 2,5 года в колонии за изнасилование несовершеннолетней неестественным способом, однако, как уверяют СМИ, скрыл это во время предвыборной кампании. Помимо липовой справки о несудимости, "слуга народа", по информации расследователей, мог также подделать два диплома о высшем образовании, ведь информации о выпускнике Романе Иванисове в указанных институтах не оказалось.

Сам нардеп назвал события почти 25-летней давности фейком, однако журналисты подняли архивное дело, в котором описано, что в Куйбышеве восьмиклассник Роман Иванисов в компании еще троих ребят изнасиловал местную жительницу. Тогда школьника приговорили к 3,5 годам, однако отсидел он меньше, выйдя на свободу с испытательным сроком. Вскоре о случившемся рассказала и сама потерпевшая, которой из-за травли соседей пришлось переезжать с места на место. К слову, о карьерном успехе своего насильника женщина узнала от журналистов.

После длительной проверки ранее судимого Иванисова из "Слуги народа" исключили 2 декабря, однако мандат он не сложил. Нардеп уверен, что этот скандал – происки его политических недругов из-за его антикоррупционной деятельности, и вскоре он предоставит общественности веские доказательства и имя заказчика.

Детектор лжи для "слуг народа" и отказ участвовать в "Шапито"

Подозрение во взяточничестве для 11 нардепов из фракции "Слуга народа" в октябре стало настоящим шоу, которое транслировали онлайн. Чтобы доказать, что они не брали по 30 000 долларов за "провал" законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости, "слуги народа" во главе с лидером фракции Давидом Арахамией прошли проверку на полиграфе.

Отметим, что новый закон мог бы искоренить взяточничество во время оценки недвижимости, но депутаты проголосовали "против" и выдвинули альтернативный законопроект. В результате, в САП открыли уголовное производство о возможном взяточничестве в отношении Ирины Аллахвердиевой, Ольги Василевской-Смаглюк, Дарьи Володиной, Юлии Диденко, Александра Дубинского, Виктории Кинзбурской, Алексея Ковалева, Анны Колесник, Алексея Леонова, Анастасии Ляшенко и Евгения Петруняка. Чтобы доказать свою невиновность, избранники народа предложили проверить их на детекторе лжи, и первыми стали Давид Арахамия и Александр Дубинский.

Впрочем, процедура прошла не совсем стандартно: в присутствии десятков журналистов, которые транслировали происходящее в режиме реального времени. Некоторые респонденты отвечали уже поздно вечером – после 21:00, и многие политики назвали ответы "слуг народа" показательным шоу. Впрочем, невзирая на всю критику, слова пяти нардепов, которые прошли процедуру, полиграфолог счел правдивыми. А из-за коссвенных улик (фотографий якобы встречи, на которой могли предложить взятку) во фракции проводят служебное расследование. К слову, нардеп от группы "За будущее" Антон Яценко, которого заподозрили в возможном подкупе коллег, от детектора лжи отказался. Дескать, не видит в этом смысл и не хочет правращать Раду в "Шапито".

Секс-скандалы: "зеленая кнопочка" и "провокация" для любопытных

Только лишь на возможной коррупции скандалы с участием парламентариев не закончились. Небывалый резонанс вызвали секс-переписки нардепов, а некоторые даже попали... на порно-сайт.

"Не завидуйте". Одной из первых на любовной переписке с "Любимым" подловили "Слугу народа" Елену Криворучкину. После голосования за законопроект о снятии депутатской неприкосновености она взяла в руки телефон и прочла нежные сообщения от абонента, который ласково обращался к ней "зеленая кнопочка". Обменявшись признаниями в чувствах, Криворучкина ответила "любимому", что хочет "заниматься с ним любовью день и ночь". Вскоре нардеп возмутилась вмешательству в ее личную жизнь и заявила: "Я не только депутат, я, прежде всего, человек. Не завидуйте".

А вот нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву операторы "застукали" уже после разговора по телефону: пообщавшись с некой "Юлией конкурс красоты", парламентарий поправлял пах. Сам Кива назвал нашумевшее видео, которое в тот же день разлетелось по Сети, "тупым фейком". "Сняли одно мое движение, а потом повторили его в кадре несколько раз с помощью монтажа. И на этот фейк многие повелись. Хотя о чем мы вообще говорим? Каждый мужчина делает так же, если есть, что...", - прокомментировал Кива. Было видео фейком или нет, но это не помешало ему попасть на сайт для взрослых Pornhub в категорию "Любительское".

"Провокация" для СМИ. Главу комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко застали врасплох во время интимной переписки: одновременно он голосовал за принятие законопроектов и общался с некой Алиной, которую интересуют "секс, встреча и свидания". Вскоре журналисты портала "Буквы" сделали еще несколько фото, согласно которым эта или уже другая девушка информирует Яременко о стоимости интимуслуг. В кулуарах оскандалившийся нардеп – примерный муж и отец - тут же назвал свою переписку намеренной провокацией для СМИ, которые уж слишком часто "заглядывают" в экраны чужих мобильных и делают из этого сенсацию.



Впрочем, этой версии никто не поверил, поэтому спустя несколько дней Яременко извинился за свой проступок с трибуны парламента. "Моя жена - единственный человек, который знает обо мне все, - не имеет ко мне претензий. Именно потому, что знает все. Имеют другие... Претензии у моралистов. В этой стране есть закон, который защищает мою и каждого из вас личную переписку. Обнародование переписки является уголовным преступлением, и тот, кто сделал это, заработал от 3 до 7 лет", - заявил с трибуны нардеп, показывая на ложу прессы. После скандала Богдан Яременко написал заявление о том, что больше не будет возглавлять комитет, однако нардепы его отставку не поддержали.

Пранк от "хз" и "Рябошапки"

"Террористом" года для нардепов по праву можно считать пранкера Джокера, который вступает в переписку с избранниками народа под разными никами и выводит их на откровенные разговоры, которые потом публикует в своем Telegram-канале. Первым "пострадал" нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий. Общаясь с абонентом "хз", он написал, что "белой" зарплаты в размере 4 тысяч долларов для народных депутатов было бы достаточно". Парламентарий подтвердил, что переписка имела место быть, но опроверг, что кто-то из коллег получает зарплаты в конвертах.

А вот оскандалившийся нардеп Богдан Яременко до публичного заявления в Верховной Раде пообщался "с прокурором Рябошапкой", который посоветовал ему извиниться перед фракцией и президентом. Собственно, вскоре Яременко сделал так, как велел ему шутник. Еще одной жертвой виртуального "Рябошапки" стал зампредседателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, который очень разоткровенничался. Мол, он не знает, что будет в будущем, если во фракции ничего не изменится. Тищенко поделился и тем, что каждый день его супруга в слезах говорит: а вдруг мужа посадят, и как быть дальше. "Джокер" настолько вошел в доверие к собеседнику, что тот даже попросил совет, какую тактику применить в работе.

Последним на данным момент телефонному террору подвергся новоиспеченный нардеп Владимир Вятрович, который получил угрозу с нецензурными выражениями якобы от коллеги по ВР Максима Бужанского. Когда бывший директор Института нацпамяти обнародовал сообщение, Бужанский возмутился и назвал его провокацией от самого Вятровича. Одновременно отписался и "Джокер": дескать, это его рук дело, и он просто хотел подразнить нового избранника народа.

Общественность до сих пор гадает, кто же скрывается под маской неуловимого пранкера, и даже приписывает "заслуги" скандальному блогеру Анатолию Шарию. Сам "Джокер" эту версию опроверг, намекнув о себе лишь то, что в прошлом он был связан с кино.

Новая Рада – старые традиции: рваная рубашка может стоить свободы

30 октября в Верховной Раде девятого созыва произошла первая потасовка нардепов. После того, как парламентарии не поддержали проект постановления ОПЗЖ, инициированный Николаем Скориком, о создании временной следственной комиссии Рады по событиям 2 мая 2014 года в Одессе, произошло столкновение. Скорик начал выяснять отношения с Николаем Тищенко, однако до настоящей драки дело не дошло: этому помешали десятки коллег, через плечи которых несколько минут продолжалась словесная перепалка оппонентов

А вот настоящая драка с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом и главой "Радикальной партии" Олегом Ляшко может стоить последнему свободы. Встретившись в аэропорту "Борисполь" с Герусом, который накануне инициировал закон об импорте дешевой электроэнергии из РФ, Ляшко требовал объяснений: за какие деньги нардеп пребывает в VIP-зоне. После словесной перепалки бывший депутат пустил в ход кулаки и с криками "Ничего у России мы покупать не будем!" порвал рубашку "слуге народа". Ни один из участников драки в органы не обратился, но делом заинтересовалась прокуратура. Гособвинители требовали арестовать лидера "Радикальной партии", однако Ляшко взяли на поруки нардепы Виктория Сюмар и Михаил Волынец. Если вину экс-депутата докажут, ему грозит до семи лет тюрьмы. Сам же Ляшко назвал это дело "политическими репрессиями".

Команда "задержать мужа" - якобы за отказ голосовать "правильно"



Фигурантом еще одного скандала, опять-таки во фракции "Слуга народа", стала нардеп Анна Скороход. Женщина, которая находится в положении, прямо с трибуны Верховной Рады заявила: из-за собственного мнения и отказа голосовать, как ей велят, Офис президента якобы дал команду задержать ее мужа по делу, которое было возбуждено в Росии еще два года назад. В свою очередь, глава фракции Давид Арахамия опроверг ее слова и обвинил Скороход в том, что она неоднократно пыталась подкупить коллег. В результате, за "систематическое голосование в комитетах и ​​сессионном зале вопреки позиции фракции" 15 ноября Анну Скороход исключили из "Слуги народа".

"Осел" и "российские прихвостни": самая горячая сессия года



Самым жарким заседанием парламентариев 9-го созыва стала сессия 13 ноября, на которой обсуждали законопроект о рынке земли. Выступая против продажи украинской территории иностранцам, избранники от "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы – За жизнь" заблокировали трибуну и пытались повесить баннер. Разгорелась горячая дискуссия, во время которой звучали оскорбления в адрес "слуг народа", инициировавших проект закона. "Ишак", "подонок" и "российские прихвостни" - лишь немногие эпитеты, которыми обменивались коллеги в Раде. Но несмотря на блок трибуны, спустя какое-то время нардепы все же начали рассматривать земельные вопросы, все так же ярко выражая свои "за" и "против".

Примерил образ Джокера



Самыми яркими образами уходящего года могут похвастать нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Так, Нестор Шуфрич 2 октября пришел в парламент с черной изолентой, которой заклеил себе рот. Таким образом Шуфрич выразил свой протест против непродления лицензий нескольким украинским телеканалам.

А вот его коллега по фракции Илья Кива 12 ноября разгуливал по сессионному залу в маске Джокера, позируя камерам журналистов и коллег-нардепов. Собственно, надел он ее лишь после того, как демонстративно положил на трибуну, где в тот момент принимал присягу Сергей Рудык. На произошедшее тогода отреагировал спикер Дмитрий Разумков: "Мы не боимся резиновых масок".

Фото: Ян Доброносов

Напомним, ранее издание "Комментарии" выяснило, что украинцев интересовало Сети в уходящем году. Мы проанализировали, какие видеоролики больше всего смотрели на YouTube, и выбрали топ самых громких проектов 2019 года.

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