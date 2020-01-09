Инфляция в Украине по итогам 2019 года снизилась до 4,1%

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Инфляция в Украине по итогам 2019 года сократилась до
4,1%, в то время как по итогам 2018 года инфляция в нашей стране была
зафиксирована на уровне 9,8%, по итогам 2017 года – 13,7%, а в 2016 году – 43,3%.
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики (Госстат) Украины.
В декабре прошлого года цены в Украине в среднем
уменьшились на 0,2%. Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков по
сравнению с ноябрем 2019 года не изменилась, а вот цены на мясо птицы, рис,
сахар, фрукты, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия
в декабре-2019 снизились на 0,5-2,4%.
Кроме того, инфляционные ожидания Национального банка
Украины (НБУ) не оправдались – регулятор прогнозировал инфляцию в 5% по итогам
2019 года. Отмечается, что благодаря тому, что инфляция снизилась больше, чем
ожидалось, Нацбанк во время следующего заседания в конце января может
существенно снизить размер учетной ставки.
Стоит отметить, что в 2019 году цены на продукты
питания в Украине выросли на 4,8%. Больше всего подорожали фрукты – на 18,8%,
хлеб подорожал на 9,7%, сыр – на 7,7%. Некоторые продукты в прошлом году
подешевели. Так, цены на яйца в Украине снизились на 14,6%, на подсолнечное
масло – на 1,4%. Подорожали в 2019 году алкогольные напитки и табачные изделия –
на 13%. В то же время одежда и обувь стали дешевле на 2,3%.
Снижение тарифов на газ в прошлом году на 28,7%
способствовало тому, что коммунальные услуги в нашей стране подешевели на 1,9%.
В то же время тарифы на горячую воду и отопление выросли на 14,4%, а
водоснабжение и водоотведение подорожали на 12,2-12,7%.
Ранее "Комментарии" писали, что потребительская
инфляция в Украине стремительно замедлилась с 6,5% в октябре до 5,1% в
ноябре 2019 года благодаря укреплению курса гривны, удешевлению
энергоносителей и целого ряда товаров со значительной долей импорта.
Также мы писали о том, что в Минэкономики ожидают, что
инфляция
в Украине снизится до 5%.
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