Инфляция в Украине по итогам 2019 года снизилась до 4,1%

Инфляция в Украине по итогам 2019 года сократилась до 4,1%, в то время как по итогам 2018 года инфляция в нашей стране была зафиксирована на уровне 9,8%, по итогам 2017 года – 13,7%, а в 2016 году – 43,3%. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики (Госстат) Украины.



В декабре прошлого года цены в Украине в среднем уменьшились на 0,2%. Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков по сравнению с ноябрем 2019 года не изменилась, а вот цены на мясо птицы, рис, сахар, фрукты, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия в декабре-2019 снизились на 0,5-2,4%.

Кроме того, инфляционные ожидания Национального банка Украины (НБУ) не оправдались – регулятор прогнозировал инфляцию в 5% по итогам 2019 года. Отмечается, что благодаря тому, что инфляция снизилась больше, чем ожидалось, Нацбанк во время следующего заседания в конце января может существенно снизить размер учетной ставки.

Стоит отметить, что в 2019 году цены на продукты питания в Украине выросли на 4,8%. Больше всего подорожали фрукты – на 18,8%, хлеб подорожал на 9,7%, сыр – на 7,7%. Некоторые продукты в прошлом году подешевели. Так, цены на яйца в Украине снизились на 14,6%, на подсолнечное масло – на 1,4%. Подорожали в 2019 году алкогольные напитки и табачные изделия – на 13%. В то же время одежда и обувь стали дешевле на 2,3%.

Снижение тарифов на газ в прошлом году на 28,7% способствовало тому, что коммунальные услуги в нашей стране подешевели на 1,9%. В то же время тарифы на горячую воду и отопление выросли на 14,4%, а водоснабжение и водоотведение подорожали на 12,2-12,7%.

Ранее "Комментарии" писали, что потребительская инфляция в Украине стремительно замедлилась с 6,5% в октябре до 5,1% в ноябре 2019 года благодаря укреплению курса гривны, удешевлению энергоносителей и целого ряда товаров со значительной долей импорта.

Также мы писали о том, что в Минэкономики ожидают, что инфляция в Украине снизится до 5%.