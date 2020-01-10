Впервые за годы независимости Украины зафиксировано снижение цен

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook рассказал, почему курс доллара в Украине к концу 2019 года значительно упал, а цены на продукты не снижаются.

По его словам, цены снизились на 0,2%. Ранее в декабре фиксировался только рост цен, в частности, самый низкий рост составил 0,2% в 2011-2012 годах.

Также он отметил, что потребительская инфляция продолжила стремительно замедляться – до 4,1% (по сравнению с 5,1% в ноябре) и, в итоге, была близка к нижней границе целевого диапазона 5% +/- 1 в.п.

Он рассказал, что послужило снижением цен в декабре:

-существенная ревальвация гривни, что создавало дефляционное влияние на внутренние цены (снизились цены на преимущественно импортные товары: фрукты, одежду и обувь, бытовую технику, фармацевтическую продукцию, топливо и масла, автомобили и др.)

- снижение цены на природный газ для нужд населения на 11,2%.

Кроме того, насыщение отдельных сегментов продовольственного рынка нивелировало рост цен на рынке молочных продуктов. Все это помогло снизить сезонность продовольственного рынка и оставить цены неизменными.

Ранее "Комментарии" писали, что потребительская инфляция в Украине стремительно замедлилась с 6,5% в октябре до 5,1% в ноябре 2019 года благодаря укреплению курса гривни, удешевлению энергоносителей и целого ряда товаров со значительной долей импорта.

Также мы писали о том, что в Минэкономики ожидают, что инфляция в Украине снизится до 5%.