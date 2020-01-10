Украина-2020: экономический прогноз экспертов

По словам доктора экономических наук, профессор, заслуженного экономиста Украины, народного депутата V-VI созывов Алексея Плотникова, мы вошли в новый год в условиях эконом непредсказуемости, хоть и при относительно позитивных макроэкономических показателях.



"Нужно понимать, что многие позитивные моменты созданы искусственно, как то же укрепление гривни за счет облигаций внутреннего займа (ОВГЗ). Что либо четко спрогнозировать трудно, так как нет понимая, как долго сохранится действующий состав Кабмина, будут ли досрочные выборы… Но определенные надежды и прогнозы высказать можно, - отмечает экономист. - Первое – надеюсь, что действия нынешней власти не приведет к ухудшению экономической ситуации. И в битвах за сомнительные законопроекты об открытии рынка земли и легализации азартных игр представители власти не забудут заниматься экономикой и помнить о социальных обязательствах перед гражданами. Второе – не прогнозирую, что нас завалят иностранными инвестициями, что к нам рекой потечет иностранный капитал и будет некий прорыв. Пока предпосылок для этого нет. Третье – то, что страна двигается к миру (и определенные шаги нынешней власти позволяют об этом говорить), положительно влияет и на экономическую ситуацию. Так что надежда на лучшее есть. Как и опасения, что ее могут похоронить политические дрязги".

"Главная угроза - рвачество олигархов"

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий главными опасениями сфере экономики называет продолжение снижения промпроизводства и растущие аппетиты Коломойского и других олигархов.



"Обе эти тенденции потенциально способны отправить экономику в нокдаун, - уверен Палий. - Кроме того, отсутствие продвижения в дерегуляции, на которую нынешняя власть явно не желает идти, будет депрессивно влиять на экономику и подрывать ее конкурентоспособность в стратегической перспективе. То есть главные угрозы - энергичное рвачество олигархов и ничегонеделание власти".

Главный позитив, по мнению эксперта, - это рост цен на продовольствие и стагнация цен на сырье.

"Такая структура цен дает хорошие шансы украинским экспортерам на продолжение экспансии на мировых рынках", - поясняет Палий.

"Два определяющих фактора"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает, что экономические возможности Украины будут зависеть от двух факторов: внутренних реформ и внешнеэкономической конъюнктуры.

"Касательно реформ – вопросы к Кабмину и Верховной Раде. Те идеи и цели, которые озвучены (развитие инфраструктуры, продолжение процесса децентрализции, дерегуляция бизнеса), выглядят очень амбициозно и правильно. Вопрос - в возможностях и способностях Камина реализовать эти планы, - говорит Рейтерович. - Есть определенные сомнения. Достаточно много министров пока не смогли доказать свою профессиональную состоятельность".

С внешнеэкономической конъюнктурой – еще сложнее. Эксперт напоминает, что Украина – экспортно-ориентированная страна. И серьезно зависит от ситуации на внешних рынках.

"С середины 2019 года идут разговоры о возможном мировом экономическом кризисе типа того, который разразился в 2008-2009 года. Он серьезно ударит по всем рынкам, - подчеркивает Рейтерович. - Готов ли наш Кабмин к таким вызовам? В программах, которые представлены, ни слова о кризисе. Украина напоминает маленькую лодку, которая движется в фарватере большого корабля. Куда волны вывезут - туда и поплывем… Если конъюнктура будет хорошая - на аграрную, металлургическую продукцию, то перспективы у нас неплохие. И наоборот".

"Экономического бума не будет"

По мнению эксперта, Украина получит новую программу с МВФ и, соответственно, новый транш.

"Но эти деньги идут на обслуживание долгов, - напоминает Рейтерович, - а не на развитие инновационных секторов украинской экономики с целью привлечение инвестиций".

Рынок земли в Украине откроют, несмотря на сопротивления ряда сил, считает руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития. Вопрос лишь в деталях (в том формате, что предлагается сейчас, или - с определенным коррективами).

"При этом нужно понимать, что само по себе открытие рынка земли не приведет к экономическому буму. А в 2020 году и мы и вовсе не почувствуем эффекта. Позднее – возможно, - говорит Рейтерович. – К тому же, всё будет зависеть от того, кто будет покупать землю. Если производители - то результат будет. Если же спекулятивный капитал (с целью последующей перепродажи), то эффект получим минимальный".

План по приватизации в полном формате традиционно вряд ли будет выполнен, считает эксперт.

"Как и с землей, тут важно – кто и для чего будет покупать, - отмечает Рейтерович. - У украинского бизнеса сейчас "живых денег" мало. Вкладываться в предприятия, которые будут требовать дальнейших инвестиций – сложно. А иностранный бизнес пока не демонстрирует большой заинтересованности в приватизации предлагаемых объектов".

Как сообщал портал "Комментарии", согласно ежегодному прогнозу состояния мировой экономики от Всемирного банка, ее рост в нынешнем году составит 2,5%.



