Зеленский впервые посетит Всемирный экономический форум в Давосе: эксперты рассказали, что он может изменить для Украины

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Владимир Зеленский впервые в статусе президента Украины отправится
на Всемирный экономический форум, который состоится в Давосе (Швейцария) с 21
по 24 января. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", можно ли ожидать
каких-то серьезных для Украины соглашений по итогам форума.
Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило
обращает внимание а то, что на Давосском форуме, как правило, не принимается официальных
судьбоносных решений.
"Это площадка для неформальных дискуссий, – подчеркивает эксперт.
– Задача президента – представить ключевые месседжи, которые будут: а)
свидетельствовать о понимании властью сути проблем, стоящих перед страной; б)
демонстрировать видение и способность с этими проблемами справляться; в)
показывать точки интереса для участия зарубежных партнеров. Тогда в дальнейшем это
может вылиться в важные решения на уровнях национальных государств и
международных организаций".
Среди важнейших для Украины тем, по мнению Ярослава Жалило, проблема
долговой кабалы варрантов, в которую нас втянула реструктуризация госдолга 2015
года; участие международного сообщества в формировании новой экономики
Донбасса; углубление реальной евроинтеграции Украины и четкие европерспективы.
Политический эксперт Светлана Кушнир называет Давос местом силы
крупного капитала. По ее словам, это то самое "мировое закулисье", которое
формирует глобальные тренды и задает тон всему человеческому сообществу на
планете.
"Тема этого года – "Стейкхолдеры – за устойчивый мир" отображает
запрос на мир и стабильность. Наш хрупкий мир разрушился, новый мировой порядок
– это хаос. При том – устойчивый, – отмечает Светлана Кушнир. – Владимир
Зеленский поедет на этот Форум. По новой традиции, мы точно не знаем с чем именно.
Возможно, он расскажет о своей Мечте, которую так убедительно презентовал
украинцам в виде предвыборной программы (ее, напомню, на президентских выборах
поддержали 73% избирателей). А возможно, расскажет о чудесных возможностях для
бизнеса для участия в восстановлении Донбасса, или еще о чем-то. Я немного
иронизирую, но... А если без шуток, то президент Украины должен использовать
максимально эту мировую площадку для встреч, новых контактов, связей – устойчивых
и перспективных для будущего и настоящего Украины".
Именно в Давосе, по мнению политэксперта, Зеленский должен
показать себя политиком мира, развития и объединения. И пригласить реальных
инвесторов в сфере производства и промышленности – секторов экономики, которые
могут стать стабильными точками роста отечественной экономики.
В отличие от прошлогоднего Давоса, где не участвовали ни президент
Франции Эмманюэль Макрон, ни президент США Дональд Трамп, на уровень дискуссий
в этом году повлияет присутствие ключевых мировых лидеров, уверен политтехнолог
Александр Кондратенко.
"Серьезные соглашения по итогам форума могут быть лишь в том
случае, если Зеленский сможет провести ряд неформальных встреч, – считает
эксперт. – Многое зависит также от того, с кем именно он поговорит. Думаю,
одной из обязательных будет встреча с директором-распорядителем Международного
валютного фонда. Немаловажно и то, с кем встретятся те, кто будет сопровождать
нашего президента, а именно – Пинчук и Новинский".
Какие бы вопросы не подымались во время форума, ключевые моменты
будут обсуждаться именно на неформальных переговорах, уверен Кондратенко. А
именно – геополитика и связанные с этим экономические аспекты.
"Учитывая нынешнее состояние экономики Украины, многочисленные
долги, войну в стране, прогнозировать что-либо конкретно в отношении тех или
иных договоренностей довольно сложно, – считает политтехнолог. – Мы не знаем, с
чем именно едет наш президент на форум, где каждое государство преследует
исключительно свои интересы".
Эксперт Украинского института будущего, основатель "Центра
политического образования" Ростислав Смирнов отмечает, что инвесторы – это
люди, которые играют не в короткую, а в длинную. И для них крайне важна внятная
государственная политика, стабильность, реально работающие государственные
институции, закон – один для всех. Все то, чего в Украине на данный момент нет.
"У нас сейчас все кричат: мы ждем инвесторов, мы приглашаем
инвесторов, мы готовы. Но нет конкретных проектов. И это – первая проблема, – считает
Ростислав Смирнов. – Мы не говорим: вот
вам припортовой завод, инвестируйте туда, вот вам такой-то хаб... Мы не
говорим, куда инвестировать. Как будто ты зовешь людей в гости, но не
называешься своего адреса".
Вторая проблема, по мнению эксперта, в том, что лозунг с бордов в
стиле "Весна придет – сажать будем", так и остался лозунгом.
"У нас не работают правоохранительная и судебная система. А
инвестор не идет, если не понимает конкретных правил игры, – говорит Смирнов. –
Проблема, выходящая из этой же: возврат серьезных инвестиций (к примеру, в
создание большого количества рабочих мест – фабрики, заводы), возможен в
среднем через 5-7 лет. А у нас почти после каждого президента – разворот на 180
градусов. Плюс – отсутствует государственная политика. У нас и де-юре, и
де-факто нет стратегии развития государства, к примеру, до 2030 года. Какие
секторы будем расширять, что именно будем делать. Поэтому тяжело привлекать
инвесторов".
Еще одной проблемой эксперт называет непомерную стоимость
подключения предприятий к коммуникациям.
"Если мы говорим о конкуренции (а бизнес – это всегда конкуренция)
– как мы можем конкурировать с другими странами, если у нас – самое дорогое
подключение к коммуникациям (электричество, газ и т.д.) для предприятий? – задается
вопросом эксперт. – Тогда как в других странах подключают бесплатно – только
работай".
Пока не будут решены вышеперечисленные проблемы, никакие форумы не
помогут привлечь в Украину серьезные инвестиции, уверен Смирнов.
Новости партнеров
Новости