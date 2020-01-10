Зеленский впервые посетит Всемирный экономический форум в Давосе: эксперты рассказали, что он может изменить для Украины

Владимир Зеленский впервые в статусе президента Украины отправится на Всемирный экономический форум, который состоится в Давосе (Швейцария) с 21 по 24 января. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", можно ли ожидать каких-то серьезных для Украины соглашений по итогам форума.



Зеленский на форуме в Давосе: судьбоносных решений не будет

Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило обращает внимание а то, что на Давосском форуме, как правило, не принимается официальных судьбоносных решений.

"Это площадка для неформальных дискуссий, – подчеркивает эксперт. – Задача президента – представить ключевые месседжи, которые будут: а) свидетельствовать о понимании властью сути проблем, стоящих перед страной; б) демонстрировать видение и способность с этими проблемами справляться; в) показывать точки интереса для участия зарубежных партнеров. Тогда в дальнейшем это может вылиться в важные решения на уровнях национальных государств и международных организаций".

Среди важнейших для Украины тем, по мнению Ярослава Жалило, проблема долговой кабалы варрантов, в которую нас втянула реструктуризация госдолга 2015 года; участие международного сообщества в формировании новой экономики Донбасса; углубление реальной евроинтеграции Украины и четкие европерспективы.

Зеленский на форуме в Давосе: с чем поедет президент – не известно

Политический эксперт Светлана Кушнир называет Давос местом силы крупного капитала. По ее словам, это то самое "мировое закулисье", которое формирует глобальные тренды и задает тон всему человеческому сообществу на планете.

"Тема этого года – "Стейкхолдеры – за устойчивый мир" отображает запрос на мир и стабильность. Наш хрупкий мир разрушился, новый мировой порядок – это хаос. При том – устойчивый, – отмечает Светлана Кушнир. – Владимир Зеленский поедет на этот Форум. По новой традиции, мы точно не знаем с чем именно. Возможно, он расскажет о своей Мечте, которую так убедительно презентовал украинцам в виде предвыборной программы (ее, напомню, на президентских выборах поддержали 73% избирателей). А возможно, расскажет о чудесных возможностях для бизнеса для участия в восстановлении Донбасса, или еще о чем-то. Я немного иронизирую, но... А если без шуток, то президент Украины должен использовать максимально эту мировую площадку для встреч, новых контактов, связей – устойчивых и перспективных для будущего и настоящего Украины".

Именно в Давосе, по мнению политэксперта, Зеленский должен показать себя политиком мира, развития и объединения. И пригласить реальных инвесторов в сфере производства и промышленности – секторов экономики, которые могут стать стабильными точками роста отечественной экономики.

Зеленский на форуме в Давосе: роль мировых лидеров

В отличие от прошлогоднего Давоса, где не участвовали ни президент Франции Эмманюэль Макрон, ни президент США Дональд Трамп, на уровень дискуссий в этом году повлияет присутствие ключевых мировых лидеров, уверен политтехнолог Александр Кондратенко.

"Серьезные соглашения по итогам форума могут быть лишь в том случае, если Зеленский сможет провести ряд неформальных встреч, – считает эксперт. – Многое зависит также от того, с кем именно он поговорит. Думаю, одной из обязательных будет встреча с директором-распорядителем Международного валютного фонда. Немаловажно и то, с кем встретятся те, кто будет сопровождать нашего президента, а именно – Пинчук и Новинский".

Какие бы вопросы не подымались во время форума, ключевые моменты будут обсуждаться именно на неформальных переговорах, уверен Кондратенко. А именно – геополитика и связанные с этим экономические аспекты.

"Учитывая нынешнее состояние экономики Украины, многочисленные долги, войну в стране, прогнозировать что-либо конкретно в отношении тех или иных договоренностей довольно сложно, – считает политтехнолог. – Мы не знаем, с чем именно едет наш президент на форум, где каждое государство преследует исключительно свои интересы".

Зеленский на форуме в Давосе: главное – привлечь инвесторов

Эксперт Украинского института будущего, основатель "Центра политического образования" Ростислав Смирнов отмечает, что инвесторы – это люди, которые играют не в короткую, а в длинную. И для них крайне важна внятная государственная политика, стабильность, реально работающие государственные институции, закон – один для всех. Все то, чего в Украине на данный момент нет.

"У нас сейчас все кричат: мы ждем инвесторов, мы приглашаем инвесторов, мы готовы. Но нет конкретных проектов. И это – первая проблема, – считает Ростислав Смирнов. – Мы не говорим: вот вам припортовой завод, инвестируйте туда, вот вам такой-то хаб... Мы не говорим, куда инвестировать. Как будто ты зовешь людей в гости, но не называешься своего адреса".

Вторая проблема, по мнению эксперта, в том, что лозунг с бордов в стиле "Весна придет – сажать будем", так и остался лозунгом.

"У нас не работают правоохранительная и судебная система. А инвестор не идет, если не понимает конкретных правил игры, – говорит Смирнов. – Проблема, выходящая из этой же: возврат серьезных инвестиций (к примеру, в создание большого количества рабочих мест – фабрики, заводы), возможен в среднем через 5-7 лет. А у нас почти после каждого президента – разворот на 180 градусов. Плюс – отсутствует государственная политика. У нас и де-юре, и де-факто нет стратегии развития государства, к примеру, до 2030 года. Какие секторы будем расширять, что именно будем делать. Поэтому тяжело привлекать инвесторов".

Еще одной проблемой эксперт называет непомерную стоимость подключения предприятий к коммуникациям.

"Если мы говорим о конкуренции (а бизнес – это всегда конкуренция) – как мы можем конкурировать с другими странами, если у нас – самое дорогое подключение к коммуникациям (электричество, газ и т.д.) для предприятий? – задается вопросом эксперт. – Тогда как в других странах подключают бесплатно – только работай".

Пока не будут решены вышеперечисленные проблемы, никакие форумы не помогут привлечь в Украину серьезные инвестиции, уверен Смирнов.

Ранее "Комментарии" писали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил министрам участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе.