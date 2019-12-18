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Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе, - СМИ

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Давос для участия во Всемирном экономическом форуме, который пройдет 21-24 января

сегодня, 06:15
Автор:

• Ольга Чародий

Британский премьер-министр Борис Джонсон запретил министрам участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет в следующем месяце. Об этом сообщает Guardian.

Как пишет  издание со ссылкой  на свои источники, Джонсон хочет  больше уделять внимание приоритетам народа Британии.

"Основное внимание будет уделено осуществлению Brexit к 31 января, а также NHS (Национальной системе здравоохранения - ред.). Именно это мы и обещали, а не посещение Давоса", - сказал источник.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп полетит в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме. Согласно информации агентства, сопровождать Трампа в поездке будет министр финансов Стивен Мнучин. Белый дом пока официально не подтвердил планы Трампа по поездке в Давос.

 Как сообщал портал "Комментарии", досрочные выборы в Великобритании были назначены, после того, как все попытки премьера вывести Великобританию из ЕС 31 октября не увенчались успехом.

Источник: https://www.theguardian.com/politics/2019/dec/17/johnson-bans-ministers-from-davos-in-nod-to-working-class-voters
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