Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе, - СМИ

Британский премьер-министр Борис Джонсон запретил министрам участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет в следующем месяце. Об этом сообщает Guardian.

Как пишет издание со ссылкой на свои источники, Джонсон хочет больше уделять внимание приоритетам народа Британии.

"Основное внимание будет уделено осуществлению Brexit к 31 января, а также NHS (Национальной системе здравоохранения - ред.). Именно это мы и обещали, а не посещение Давоса", - сказал источник.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп полетит в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме. Согласно информации агентства, сопровождать Трампа в поездке будет министр финансов Стивен Мнучин. Белый дом пока официально не подтвердил планы Трампа по поездке в Давос.

Как сообщал портал "Комментарии", досрочные выборы в Великобритании были назначены, после того, как все попытки премьера вывести Великобританию из ЕС 31 октября не увенчались успехом.