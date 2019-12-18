Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе, - СМИ

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Британский премьер-министр Борис Джонсон запретил министрам
участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет в
следующем месяце. Об этом сообщает Guardian.
Как пишет издание со
ссылкой на свои источники, Джонсон
хочет больше уделять внимание приоритетам
народа Британии.
"Основное внимание будет уделено осуществлению Brexit к 31 января, а также NHS (Национальной системе
здравоохранения - ред.). Именно это мы и обещали, а не посещение Давоса",
- сказал источник.
Ранее стало известно, что американский президент Дональд
Трамп полетит в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме. Согласно
информации агентства, сопровождать Трампа в поездке будет министр финансов
Стивен Мнучин. Белый дом пока официально не подтвердил планы Трампа по поездке
в Давос.
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