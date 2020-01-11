Гривня не виновата: Милованов объяснил падение промпроизводства

Причиной спада промышленного производства в Украине в 2019 году является не укрепление курса гривни, а снижение цен на мировых рынках металлургии. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.



"Ситуация в украинской металлургии действительно сложная (спад промышленного производства на уровне 2,5% за 11 месяцев года и 14,2% в ноябре 2019 к соответствующему месяцу предыдущего года)... Основная причина этого - снижение мирового спроса и цен из-за торговых воин", - написал министр в своем Facebook.



Милованов, ссылаясь на данные Государственной фискальной службы, отметил, что в январе-ноябре 2019 года потери экспортеров черных металлов от снижения цен на сталь и стальные полуфабрикаты составляли около 900 млн долл.



"По расчетам НБУ, металлургическая отрасль потеряла в 2019 году от снижения мировых цен 23,4 млрд грн, а от укрепления курса гривны 4,4 млрд грн. В относительном измерении, потери от укрепления курса составили 16% от общих потерь", - добавил чиновник.



По словам Милованова, если бы курс гривни был 27 грн/долл, как это заложено в государственном бюджете на 2019 г., то это не изменило бы негативной тенденции. Так, за 11 месяцев прошлого года Украина экспортировала продукции металлургии на 8 млрд долл. При этом средний обменный курс гривни составил 26 грн/долл. И курсовая разница равна приблизительно 8 млрд грн прибыли (около 300 млн долл), что существенно меньше суммы убытков.



Кроме того, украинская металлургия использует для производства продукции как отечественные, так и импортные составляющие, отмечает министр. А удельный вес импортных составляющих в продукции отечественной металлургии сейчас составляет 45%.



"А это значит, что благодаря ревальвации гривны возникает существенная экономия на импортных составляющих. И этот эффект тоже нужно учитывать при честном расчета баланса доходов и потерь промышленников от изменения обменного курса. По расчетам НБУ, за январь-ноябрь такая экономия только на экспортируемых черных металлах составляла около 3,6 млрд грн", - пояснил чиновник.



Таким образом, по словам Милованова, чистые потери металлургов от ревальвации гривны сокращаются с учетом экономии на расходах до 4,4 млрд грн, что в 5 раз меньше, чем эффект от снижения мировых цен.

Как сообщал сайт "Комментарии", эксперты назвали причины спада производства в украинской промышленности.



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