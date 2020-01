Китайская биржа выкупила 50% акций украинской биржи

Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE, Гонконг) приобрела пакет акций АО "Фондовая биржа ПФТС" в размере 49,9% уставного капитала. Об этом пишет FinClub со ссылкой на данные в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.



Отмечается, что Primeview LTD (8,5%, Белиз), Dakal LTD (9,37%, Белиз), Crookston Limited (9,06%, Белиз) и Boline LTD (9,21%, Маршалловы острова), информации о бенефициарах которых нет, больше не являются владельцами биржи ПФТС. Parvana LTD уменьшила долю акций с 8,9% до 0,11%, а ООО "Компания по управлению активами и администратор пенсионных фондов "Альтана Инвестмент Менеджмент" нарастила – с 2,3% до 5,1%.

О том, что китайская биржа BOCE планирует купить акции ПФТС стало известно в декабре 2019 года.

Ранее "Комментарии" писали, что правительство США рассматривает возможность исключения китайских компаний из американских фондовых бирж. Сообщается, что такой шаг станет частью более широких ограничений на инвестиции США в Китай. При этом на данный момент не существует точного механизма, как исключить китайские компании.

