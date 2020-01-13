Китайская биржа выкупила 50% акций украинской биржи

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Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE, Гонконг)
приобрела пакет акций АО "Фондовая биржа ПФТС" в размере 49,9% уставного
капитала. Об этом пишет FinClub со ссылкой на данные в системе раскрытия информации
на фондовом рынке НКЦБФР.
Отмечается, что Primeview LTD (8,5%, Белиз), Dakal LTD (9,37%,
Белиз), Crookston Limited (9,06%, Белиз) и Boline LTD (9,21%, Маршалловы
острова), информации о бенефициарах которых нет, больше не являются владельцами
биржи ПФТС. Parvana LTD уменьшила долю акций с 8,9% до 0,11%, а ООО "Компания
по управлению активами и администратор пенсионных фондов "Альтана Инвестмент
Менеджмент" нарастила – с 2,3% до 5,1%.
О том, что китайская биржа BOCE
планирует купить акции ПФТС стало известно в декабре 2019 года.
Ранее "Комментарии" писали, что правительство США рассматривает
возможность исключения
китайских компаний из американских фондовых бирж. Сообщается, что такой шаг
станет частью более широких ограничений на инвестиции США в Китай. При этом на
данный момент не существует точного механизма, как исключить китайские
компании.
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