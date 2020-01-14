Самые дорогие продукты в Украине: Госстат опубликовал динамику цен за 2019 год

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Государственная служба статистики
Украины опубликовала данные об изменениях цен на продукты в прошедшем году. Об
этом сообщается на сайте ведомства.
Так, больше всего в 2019 году подорожала
гречневая крупа – цена выросла на 11 грн, яблоки –7 грн, вареная колбаса и
сметана – 6 грн, картошка и рыба – 5 грн, а также повысилась стоимость говядины
и свинины – на 4 грн. Дороже стали обходиться украинцам и хлеб, макароны,
пшено, молоко, сыр, сливочное масло и сахар. Алкоголь – вино, пиво и водка - также
подорожал на 2-4 грн.
А вот подешевели почти на гривну и менее
рис, пшеничная мука, манная крупа, ячневая крупа, подсолнечное масло и сало.
Еще больше упали цены на такие продукты: на 2,70 грн подешевело куриное филе, 2,8
грн – белокочанная капуста, 3,5 – яйца, 7,5 – репчатый лук, 4,4 – свекла, 5,5 -
морковь.
Отметим, что разница в ценах основывается
на данных Госстата за декабрь 2019 и 2018 годов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей
Милованов рассказал, почему курс доллара в Украине к концу 2019 года
значительно упал, а цены на продукты не снижаются.
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