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Самые дорогие продукты в Украине: Госстат опубликовал динамику цен за 2019 год

По данным Госстата о ценах на продукты, больше всего подорожали гречка и яблоки, а подешевели - лук и морковь

сегодня, 11:22
Автор:

• Таисия Ерохина

Государственная служба статистики Украины опубликовала данные об изменениях цен на продукты в прошедшем году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, больше всего в 2019 году подорожала гречневая крупа – цена выросла на 11 грн, яблоки –7 грн, вареная колбаса и сметана – 6 грн, картошка и рыба – 5 грн, а также повысилась стоимость говядины и свинины – на 4 грн. Дороже стали обходиться украинцам и хлеб, макароны, пшено, молоко, сыр, сливочное масло и сахар. Алкоголь – вино, пиво и водка - также подорожал на 2-4 грн.

А вот подешевели почти на гривну и менее рис, пшеничная мука, манная крупа, ячневая крупа, подсолнечное масло и сало. Еще больше упали цены на такие продукты: на 2,70 грн подешевело куриное филе, 2,8 грн – белокочанная капуста, 3,5 – яйца, 7,5 – репчатый лук, 4,4 – свекла, 5,5 - морковь.

Отметим, что разница в ценах основывается на данных Госстата за декабрь 2019 и 2018 годов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал, почему курс доллара в Украине к концу 2019 года значительно упал, а цены на продукты не снижаются.


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Источник: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ct/sctp/sctp_2019_u.xlsx
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