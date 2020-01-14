Украина заняла 15-ое место в мировом рейтинге роста минимальных зарплат

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Украина стала 15-ой из 54 стран в мировом рейтинге
роста минимальных заработных плат с повышением суммы размером 13,2%. Исследование
провели эксперты ресурса Picodi.
Так, наиболее активно растет минимальная
зарплата в Нигерии – повысилась на 64%, по сравнению с 2018 годом. Однако уровень
гарантированной минимальной оплаты все равно остается в этой стране одним из
самых низких в мире - 74 доллара. На второй ступени Азербайджан – у него 37,7%,
а на третьей – Аргентина – 37,1%. В топ-5 попали еще Саудовская Аравия и
Армения: имеют по 33% и 25% соответственно. Далее по рейтингу следуют Мексика,
Чили, Пакистан, Северная Македония, Сербия, Турция, Черногория, а затем –
Польша, Беларусь и Украина.
Кроме того, эксперты выяснили, что налоговая
нагрузка в разных странах заметно отличается. Так, на Филиппинах и в Гонконге
минимальная зарплата не облагается налогом вообще, а, к примеру, в Румынии –
разница в сумме после уплаты налога достигает 40%. Отметим, что "минималку"
получают от нескольких процентов занятого населения в Европе до половины - в
Африке.
Ранее "Комментарии" сообщали, что спикер
Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал информацию о повышении зарплат
народным депутатам Украины.
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