Украина заняла 15-ое место в мировом рейтинге роста минимальных зарплат

Украина стала 15-ой из 54 стран в мировом рейтинге роста минимальных заработных плат с повышением суммы размером 13,2%. Исследование провели эксперты ресурса Picodi.

Так, наиболее активно растет минимальная зарплата в Нигерии – повысилась на 64%, по сравнению с 2018 годом. Однако уровень гарантированной минимальной оплаты все равно остается в этой стране одним из самых низких в мире - 74 доллара. На второй ступени Азербайджан – у него 37,7%, а на третьей – Аргентина – 37,1%. В топ-5 попали еще Саудовская Аравия и Армения: имеют по 33% и 25% соответственно. Далее по рейтингу следуют Мексика, Чили, Пакистан, Северная Македония, Сербия, Турция, Черногория, а затем – Польша, Беларусь и Украина.

Кроме того, эксперты выяснили, что налоговая нагрузка в разных странах заметно отличается. Так, на Филиппинах и в Гонконге минимальная зарплата не облагается налогом вообще, а, к примеру, в Румынии – разница в сумме после уплаты налога достигает 40%. Отметим, что "минималку" получают от нескольких процентов занятого населения в Европе до половины - в Африке.

Ранее "Комментарии" сообщали, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал информацию о повышении зарплат народным депутатам Украины.

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