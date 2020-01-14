Зарплата нардепов выросла на 3 тыс. грн, - Разумков

Заработную плату народным депутатам Украины проиндексируют, и она увеличится приблизительно на 3 тысячи гривен. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.



"Я обращался в аппарат ВР. Они предоставили полную информацию. Есть индексация зарплат народных депутатов... Изменение зарплаты составляет около 3 тысяч гривен. Это связано с прожиточным минимумом", - сказал Разумков.



Глава Рады также подчеркнул, что информация в СМИ о том, что зарплата народных депутатов составляет около 100 тыс. грн, не соответствует действительности.



Напомним, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум увеличился для детей до 6 лет до 1779 грн, от 6 до 18 лет – 2218 грн, для трудоспособных граждан – 2102 грн, для граждан, утративших трудоспособность – 1638 грн.



Как сообщал сайт "Комментарии", глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель сообщил о том, что зарплата народного избранника сейчас составляет 65 тыс. грн.



Ранее бывший вице-премьер, министр социальной политики Павел Розенко сообщал о том, что с 1 января 2020 года депутатам Верховной Рады и работникам министерств увеличили зарплату от 2 до 5 раз и теперь она составит более 100 тыс. грн.



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